Consultora hongkonesa del proyecto incendiado anuncia cierre en medio de la investigación

Hong Kong, 5 dic (EFE).- La consultora Will Power Architects, responsable de la supervisión de las obras de renovación del complejo residencial publico Wang Fuk Court, que sufrió un incendio donde han muerto hasta el momento 159 personas, anunció su cierre, coincidiendo con el avance de las investigaciones sobre el siniestro que afectó a siete de sus torres.

Diversas empresas de gestión inmobiliaria recibieron notificaciones escritas y verbales sobre el cese de actividades de Will Power, pieza clave en un proyecto valorado en 336 millones de dólares hongkoneses (42,4 millones de dólares estadounidenses).

El cierre, según el South China Morning Post, se conoció después de que sus dos directores fueran arrestados junto a otros 19 implicados en una operación policial vinculada a la tragedia.

El expresidente de la Asociación de Empresas de Gestión Inmobiliaria, Johnnie Chan, advirtió de la necesidad urgente de que las corporaciones de propietarios obtengan asesoría legal y técnica ante la posible paralización de los trabajos.

Will Power compartía responsabilidades con el contratista principal Prestige Construction and Engineering, la administradora ISS EastPoint y varias subcontratistas encargadas de los sistemas de seguridad, entre ellas Victory Fire Engineering.

Las autoridades informaron recientemente de que siete de las veinte muestras de mallas de protección analizadas en las torres siniestradas no superaron los análisis de resistencia al fuego y que las planchas de espuma de poliuretano de baja calidad utilizadas en los andamiajes actuaron como un acelerador decisivo en la propagación vertical de las llamas.

La Policía ha practicado nuevas detenciones entre personal vinculado al suministro y mantenimiento de dispositivos de protección contra incendios, que se suman a arrestos anteriores de directivos, consultores y equipos de andamiaje investigados por posibles delitos de negligencia grave y corrupción.

La legisladora y abogada Doreen Kong alertó al South China Morning Post de que el cierre de la consultora puede dejar a los propietarios sin opciones reales de compensación debido al escudo legal que protege a las empresas de responsabilidad civil.

Expertos del sector advirtieron de que, incluso si se demostrara negligencia, las posibilidades de recuperar costos frente a una firma con capital reducido o en riesgo de insolvencia son mínimas. EFE

