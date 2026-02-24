Continúa sin nuevas pistas la búsqueda de agricultor secuestrado en Paraguay

Asunción, 24 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Paraguay continúan con la búsqueda de un agricultor que fue secuestrado el sábado en el noreste del país, sin que hasta el momento se haya recibido una prueba de vida ni establecido contacto con los captores, informaron este martes fuentes oficiales.

El director de Comunicación Social del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), Pablo Solís, dijo a EFE que esa estructura militar, junto a la Policía Nacional y la Fiscalía paraguaya trabajan en una primera fase en «aislar el área» donde fue secuestrado el productor de 32 años Almir de Brum, con «controles en todos los ejes y rutas» del departamento de Canindeyú, fronterizo con Brasil.

Solís aseguró que todavía «no hay avances» ni «informaciones nuevas» sobre este caso en el que las autoridades investigan un secuestro presuntamente vinculado con la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) u otra agrupación.

«Aún no se estableció un contacto con los supuestos captores de Almir de Brum, por lo que continúan los trabajos de búsqueda hasta la fecha», complementó el vocero, quien destacó que siguen «aguardando una prueba de vida» del joven de ascendencia brasileña.

Tras conocerse el secuestro, el Consejo de Defensa de la Nación (Codena) decidió el lunes incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas del Paraguay en las regiones del norte del país.

En ese contexto, Solís confirmó que «se reforzaron» las unidades militares «con una mayor cantidad de personal para poder apoyar las operaciones» de búsqueda.

El subjefe del departamento antisecuestros de personas de la Policía Nacional de Paraguay, Marcial Castillo, indicó a EFE el domingo que, según testimonios de los familiares, Almir de Brum fue llevado «contra su voluntad» mientras trabajaba en una cosecha de soja en Yerutí.

En el lugar, añadió el subjefe policial, se hallaron «algunos panfletos alusivos a un grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo», una guerrilla que secuestró en 2014 al policía Edelio Morínigo y en 2020 al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis.

Al respecto, Solís enfatizó que aún no pueden confirmar que el EPP sea el responsable del secuestro, ya que solo cuentan con «indicios».EFE

