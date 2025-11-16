Controlan el incendio tras una fuerte explosión en una zona industrial de Buenos Aires

El incendio desatado por una fuerte explosión en un parque industrial al sur de Buenos Aires está contenido y la mayoría de los más de 20 heridos leves que dejó el incidente fueron dados de alta, informaron este sábado autoridades locales.

A última hora del viernes, una densa columna de humo negro y naranja se expandió por el cielo del municipio de Ezeiza, a unos 40 kilómetros de Buenos Aires donde funciona el principal aeropuerto de Argentina.

Las explosiones y el fuego provocaron pánico en vecinos de la zona, donde algunas viviendas sufrieron roturas de vidrios y otros daños menores.

«El incendio no está sofocado (…) está contenido, que quiere decir que no se va a salir de los límites donde se desarrolla», dijo Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires a medios locales.

El incidente «tuvo características violentas pero la situación nunca estuvo fuera de control para riesgo de la población», agregó el jerarca.

García explicó que la calidad del aire sigue siendo medida y que el humo tiene partículas suspendidas, «lo que tiende un nivel de afectación, pero no es una situación extremadamente peligrosa».

La explosión provocó heridas leves en más de 20 personas que ya fueron dadas de alta de los centros de salud que asistieron la emergencia, informaron autoridades a medios locales.

Un hombre que sufrió un infarto por la tensión desatada por la emergencia y una embarazada con síntomas de intoxicación, vecina de un barrio aledaño a la explosión, siguen ingresados en centros de salud.

«Vimos un poco de fuego, como una luz, un amanecer. Y de pronto, tipo bomba atómica, se vio un cono de fuego y tembló el piso», comentó Gabriel Olivera, dueño de una constructora, al canal local TN.

La autoridades investigan las causas de la explosión que afectó al menos a cinco empresas que funcionan en el mismo polo industrial.

La autopista que atraviesa y conecta la zona con la capital Buenos Aires estuvo cortada hasta este sábado y a partir de media mañana se habilitó el tránsito de forma controlada.

