Convocan dos días de huelga en el transporte municipal de Alemania

2 minutos

Berlín, 24 feb (EFE).- El sindicato alemán de servicios Ver.di convocó este martes a los trabajadores del transporte público municipal de todo el país a una huelga de dos días, el viernes y el sábado de esta semana, para exigir mejores condiciones laborales.

Tras una primera huelga el 2 de febrero y de que una nueva ronda de negociación concluyera sin éxito, el sindicato ha decidido subir la presión para demandar una reducción de las horas de trabajo semanales y mayores complementos para el trabajo nocturno y en fin de semana.

De acuerdo con el comunicado, están llamados a la huelga aproximadamente 100.000 trabajadores de 150 empresas municipales de todos los estados federados, incluidas las ciudades-estado de Berlín, Hamburgo y Bremen.

«Las negociaciones apenas están avanzando, aunque en algunos ámbitos ya se han producido cuatro rondas», declaró la presidenta de Ver.di, Christine Behle.

«Al parecer la patronal todavía no ha comprendido que a la larga no puede haber un servicio de transporte municipal que funcione si ahora no se mejoran de forma decisiva las condiciones de trabajo», constató, y apuntó a la cada vez más acuciante falta de personal.

El comunicado recordó que durante el primer día de huelga, el 2 de febrero, en más de un centenar de empresas se paralizó por completo la actividad durante 24 horas, mientras que en varias docenas más las operaciones sufrieron fuertes restricciones.

En Berlín, está previsto que la huelga afecte al metro, a los tranvías y los autobuses, mientras que trenes de cercanías y regionales seguirán circulando.

La BVG, la empresa que gestiona los citados medios de transporte en la capital alemana, criticó el anuncio de la huelga como «escalada completamente desproporcionada».

En un comunicado, rechazó las «demandas maximalistas» del sindicato, que de cumplirse supondrían un gasto adicional de 150 millones de euros al año, completamente inasumible de acuerdo con la compañía. EFE

cph/cae/ah