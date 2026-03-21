Convoy Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba en medio de retrasos por mal tiempo

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Isla Mujeres (México), 20 mar (EFE).- La delegación mexicana del convoy Nuestra América comenzó este viernes el envío de ayuda humanitaria hacia Cuba con la salida de un primer buque desde Puerto Progreso, en Yucatán (sureste de México), y la preparación de otras dos embarcaciones que retrasaron su salida desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano.

Adnaan Stumo, coordinador marítimo de la iniciativa, explicó que se prevé mal tiempo en la travesía, razón por la que finalmente fue retrasada la salida de los dos veleros de Isla Mujeres.

«Tenemos un pequeño problema con los vientos. Tenemos que llegar lo más pronto posible porque hay mucha gente esperándonos ahí, pero vamos a tener que enfrentar un poco de mal tiempo», detalló Stumo.

La misión forma parte de una iniciativa de solidaridad impulsada por organizaciones civiles que busca entregar ayuda humanitaria en medio del deterioro económico en Cuba y del embargo impuesto por Estados Unidos.

En total, se contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, solo el buque que partió desde Puerto Progreso pudo zarpar, además con un día de retraso respecto a su salida originalmente prevista para el 19 de marzo.

La embarcación prevé arribar a La Habana el lunes 23 de marzo y transporta alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.

En paralelo, en Isla Mujeres unas 30 personas -entre residentes extranjeros, población local y voluntarios provenientes de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos- participaron en el acopio y traslado de víveres hacia los veleros que se espera puedan zarpar en las primeras horas del sábado, si las condiciones lo permiten.

Entre los voluntarios, Karen Campos Rodríguez, consideró que el bloqueo que recrudeció Estados Unidos en los últimos días mantiene a la población en una situación «asfixiante».

La salida de estas embarcaciones estaba prevista inicialmente para la tarde del viernes, pero tuvo que ajustarse debido a los fuertes vientos y lluvias intermitentes registradas en la zona de la península de Yucatán.

De acuerdo con los capitanes, el cambio en la dirección del viento durante las últimas horas obligó a retrasar nuevamente la partida, ya que las embarcaciones enfrentarían condiciones desfavorables para la navegación.

Los organizadores estiman que los veleros transportarán una parte menor de la carga total, mientras que la mayor proporción de la ayuda fue enviada en el buque que partió desde Puerto Progreso.

«(Son) tres o cuatro toneladas, así que un 10 % se llevan los barcos pequeños, los veleros, y lo demás se va en el buque”, señaló Stumo.

La ayuda recolectada proviene de una red de organizaciones sociales y colectivos internacionales que han impulsado iniciativas similares en otros contextos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de organizaciones internacionales y se suma a otros esfuerzos recientes de apoyo a Cuba desde México, en un contexto de tensiones renovadas entre Washington y La Habana.

El convoy Nuestra América está inspirado en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria. EFE

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