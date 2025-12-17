Copa Airlines anuncia un vuelo diario a Maracaibo (Venezuela) a partir del 20 de diciembre

Ciudad de Panamá, 17 dic (EFE).- Copa Airlines anunció este miércoles que operará a partir del próximo 20 de diciembre una frecuencia diaria entre Panamá y la ciudad venezolana de Maracaibo, mientras mantiene suspendidos al menos hasta el 15 de enero próximo los vuelos a Caracas debido al «riesgo operacional» asociado.

Tras un vuelo de prueba el martes al Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, «la aerolínea ha determinado que operar hacia este aeropuerto es seguro y confiable, dado que cuenta con sistemas de aproximación que mitigan el riesgo operacional asociado a eventuales intermitencias en las señales de navegación», indicó un comunicado de Copa.

Adicionalmente, «Copa Airlines continúa reforzando sus frecuencias de vuelos entre Panamá y la ciudad de Cúcuta, Colombia, fronteriza con el estado de Táchira en Venezuela», con el fin de «brindar opciones adicionales a nuestros pasajeros ante la importancia de los viajes en esta época del año».

Copa informó el martes de que decidió extender hasta el 15 de enero próximo la suspensión temporal de vuelos desde y hacia Caracas, a la espera de «que la pista principal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía se encuentre nuevamente operativa».

Esta es la tercera extensión de la suspensión de vuelos anunciada por Copa, desde que lo hizo por primera vez el pasado 4 de diciembre y la renovó el 12 de diciembre, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por la alegada lucha de Washington contra el narcotráfico en el Caribe y Pacífico, que incluye el vuelo de aviones militares y la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con droga.

Varias aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela después de que el pasado 21 de noviembre la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. instase a «extremar la precaución» al sobrevolar el país y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Esto en el contexto del inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, defendido por la Casa Blanca como parte de su estrategia contra las drogas procedentes de Suramérica, pero que el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro tacha de «amenaza» e intento de propiciar un cambio de régimen.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el pasado 29 de noviembre en la red social Truth que el espacio aéreo de Venezuela permanecería cerrado «en su totalidad». EFE

