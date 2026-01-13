Copa vuela a los destinos dominicanos de Puerto Plata y Santiago de los Caballeros

2 minutos

Ciudad de Panamá, 13 ene (EFE).- Copa Airlines informó que inauguró este martes operaciones hacia y desde la ciudad dominicana de Puerto Plata, y que el próximo jueves reactivará la ruta a Santiago de los Caballeros, con lo que operará cuatro destinos en República Dominicana, incluyendo a Santo Domingo y Punta Cana.

El presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron, afirmó que «el inicio de operaciones a Puerto Plata fortalece la red» de la aerolínea «en el Caribe y abre nuevas oportunidades para conectar a la región norte de República Dominicana con el resto del continente».

Esta ruta nueva a Puerto Plata, con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos, «aporta al desarrollo de actividades clave como el turismo y el comercio, en beneficio de las comunidades locales y los mercados que atendemos», dijo Heilbron.

«Además, crea la posibilidad para que más pasajeros conozcan Panamá al aprovechar el programa Panamá Stopover, que les permite incluir una visita al país sin costo adicional en su tarifa aérea», añadió.

Puerto Plata, ubicada en la costa norte de República Dominicana, se caracteriza por su diversidad cultural y natural, una reconocida trayectoria turística y una rica oferta gastronómica. Además de sus playas de arena blanca y sitios históricos, la ciudad ofrece experiencias culturales y comunitarias, así como espacios vinculados al béisbol, uno de los deportes más representativos del país, señaló Copa en una declaración pública.

Como parte del fortalecimiento de su red de rutas en República Dominicana, Copa Airlines reanudará sus operaciones hacia y desde Santiago de los Caballeros a partir del 15 de enero de 2026, con tres frecuencias semanales los lunes, jueves y sábados.

Asimismo, desde el pasado 7 de enero, la aerolínea reactivó su ruta a Salvador de Bahía, Brasil, con cuatro frecuencias semanales los lunes, miércoles, viernes y domingos, indicó la empresa.

«Copa Airlines continúa fortaleciendo su red de rutas, operando un promedio de más de 395 vuelos diarios a través del ‘Hub de las Américas'», en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, que conecta a Panamá con más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica, así como el Caribe.

Copa Airlines, subsidiaria de Copa Holdings, cuenta con una de las flotas más nuevas y modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX9/8, ofrece un índice de puntualidad alrededor del 90 %, entre los mejores en la industria a nivel mundial y es miembro de la red Star Alliance. EFE

