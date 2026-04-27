Corea del Norte aprovecha la guerra en Oriente Medio para reforzar su arsenal nuclear

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Corea del Norte está aprovechando la guerra en Oriente Medio para acelerar el desarrollo de sus armas y afianzar su estatus nuclear en un mundo donde las normas internacionales se están desmoronado, afirman analistas.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Pyongyang ha llevado a cabo cinco lanzamientos de misiles, según un recuento de la AFP.

Estos lanzamientos siguen la promesa del líder norcoreano, Kim Jong Un, de reforzar las capacidades nucleares del país, en un contexto de mayor acercamiento a Rusia y de una retórica cada vez más dura contra Corea del Sur.

«Parecen formar parte de una estrategia sofisticada» para ajustar sus avances militares a los cambios en la dinámica entre Estados Unidos, Rusia y China, analiza Lim Eul-chul, experto en Corea del Norte de la Universidad Kyungnam surcoreana.

Según el investigador, «el panorama actual de seguridad global se ha convertido en una ‘zona sin ley’, donde las normas internacionales existentes ya no funcionan. Y Corea del Norte está aprovechando este vacío para completar su arsenal nuclear».

Pyongyang ha condenado los ataques de Estados Unidos contra Irán, pero ha evitado criticar directamente a Donald Trump y no se cree que haya suministrado armas a Teherán.

El presidente estadounidense viajará a China para una cumbre en mayo y ha habido especulaciones de que podría reunirse con Kim aprovechando su viaje.

«Pyongyang podría haber aprovechado el momento para reforzar su mensaje de que es un Estado nuclear irreversible», señala a la AFP Hong Min, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional.

– «Irreversible y permanente» –

La oleada de lanzamientos de misiles comenzó poco después del congreso del Partido de los Trabajadores en febrero, un evento que se celebra cada cinco años y que marca las prioridades del Estado.

El momento elegido sugiere que Corea del Norte quiere «acumular logros visibles» en cuanto a sus capacidades armamentísticas, señala Hong.

En ese congreso, Kim afirmó que la «posición de Corea del Norte como Estado con armas nucleares ha quedado consolidada como irreversible y permanente».

Los lanzamientos norcoreanos incluyeron misiles balísticos, misiles de crucero antibuque y municiones de racimo.

Analistas dijeron a la AFP que las maniobras mostraron ciertos avances técnicos y una creciente destreza con armas de doble uso, diseñadas tanto para funciones nucleares como convencionales.

Entre ellos figuraban indicios de la capacidad de Corea del Norte para montar ojivas nucleares miniaturizadas y llevar a cabo «ataques de saturación» que desbordan las redes de interceptación enemigas por pura cantidad, señala Lim.

Según él es probable que Pyongyang siga realizando pruebas de misiles balísticos.

«El régimen considera que, mientras Estados Unidos está enfrascado en Oriente Medio, es el momento óptimo para acelerar su disuasión ofensiva y el desarrollo paralelo de fuerzas nucleares y convencionales», afirma el experto.

– Respaldo de Rusia –

Corea del Norte también busca exhibir el respaldo que recibe de Rusia, que le ha proporcionado valiosa asistencia económica y técnica a cambio de miles de soldados enviados para apoyar su invasión de Ucrania.

Pyongyang y Moscú celebraron recientemente su primer puente carretero, el inicio de la construcción de un «hospital de la amistad» y la inauguración de un complejo conmemorativo militar norcoreano.

Los ministros de Defensa, Interior, Recursos Naturales y Salud de Rusia, así como el presidente de la Duma, el jefe de la federación de sindicatos y el director de la agencia TASS, han visitado Corea del Norte, que permanece diplomáticamente aislada.

Según informes, el embajador norcoreano en Moscú incluso habló sobre cooperación agrícola con el líder instalado por Rusia en Jersón, en Ucrania ocupada.

«Corea del Norte es uno de los pocos países que no tendría miedo de operar en Ucrania ocupada, y ambas partes están aprovechando esto», señala Fiódor Tertitskiy, académico nacido en Rusia y profesor en la Universidad de Corea, en Seúl, especializado en el Norte.

Los lazos culturales también se han profundizado: Rusia acogió una exposición de arte norcoreano que glorifica la guerra en Ucrania.

«No hay un ‘boom’ ni un aumento brusco, pero siempre hay clientes interesados en este país», cuenta Olga, administradora de una agencia de viajes moscovita que ofrece tours a Corea del Norte por unos 1.500 dólares.

Pero Tertitskiy duda que la amistad perdure mucho más allá de la guerra en Ucrania.

«Putin necesita munición; todo lo demás es secundario», señala el experto.

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