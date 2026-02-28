Corea del Norte revela una foto de la hija del líder Kim disparando un rifle

Corea del Norte publicó el sábado una imagen poco habitual de la hija adolescente del líder Kim Jong Un disparando un rifle en un campo de tiro, lo que alimenta las especulaciones de que está siendo preparada para sucederlo.

Ju Ae ha sido considerada por mucho tiempo como la próxima en la línea de sucesión para gobernar el hermético país dotado de armas nucleares y participa en actos públicos de alto perfil, como el desfile militar de esta semana al final del congreso del partido gobernante norcoreano.

La agencia oficial de noticias KCNA publicó una foto de la joven disparando un rifle al aire libre, mientras miraba a través de la mira telescópica con el dedo en el gatillo y humo saliendo del cañón.

Vestía lo que parecía ser un abrigo de cuero, una prenda que tanto ella como su padre suelen llevar en los grandes eventos políticos como símbolo de autoridad y legitimidad.

La KCNA informó el sábado que Kim obsequió rifles de francotirador a altos cargos del partido y del ejército, al describir el gesto como una muestra de agradecimiento y «confianza absoluta», sin mencionar a Ju Ae.

La agencia de espionaje de Corea del Sur afirmó este mes que Pyongyang parece haber iniciado el proceso para designar a la joven como sucesora de su padre.

La KCNA también informó este sábado que la poderosa hermana de Kim Jong Un, Kim Yo Jong, dirigirá el departamento de asuntos generales del partido gobernante, un cargo que los analistas describen como similar al de secretario general.

La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas, y el culto a la personalidad que rodea al denominado «linaje Paektu» domina la vida cotidiana del país asiático.

