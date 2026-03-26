Corea del Norte y Bielorrusia firman tratado de «amistad y cooperación»

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Los líderes de Corea del Norte y Bielorrusia firmaron el jueves un tratado de «amistad y cooperación» que marca una «nueva fase» en las relaciones entre los dos países, cuyos gobiernos son cercanos a Rusia y opuestos a Occidente, informaron medios oficiales.

El bielorruso Alexander Lukashenko inició el miércoles su primera visita al hermético país asiático por invitación del líder Kim Jong Un.

«Las relaciones amistosas entre nuestros Estados, nacida en la era de la Unión Soviética, nunca ha sido interrumpida. Hoy, gracias a un desarrollo integral y sostenido, están entrando a una fase fundamentalmente nueva», declaró Lukashenko, citado por la agencia noticiosa estatal BelTA.

Agregó que «en las realidades modernas de la transformacion global, en momento que las grandes potencias mundiales ignoran abiertamente y violan el derecho internacional, los países independientes deben cooperar más de cerca y consolidar sus esfuerzos para proteger su soberanía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos».

Los dos países apoyan a Rusia en su guerra contra Ucrania y enfrentan sanciones occidentales, al tiempo que son acusados de graves violaciones de los derechos humanos.

BelTA divulgó imágenes en las que aparecen Kim y Lukashenko abrazándose en una ceremonia de bienvenida que incluyó salvas de artillería y un desfile de soldados en la plaza Kim Il Sung.

El ministro bielorruso de Relaciones Exteriores, Maxim Ryzhenkov, dijo que los dos países acordarán también cooperar en una serie de campos, de la agricultura a la información.

Admitió que el comercio entre los dos países es «modesto», pero aseguró que hay margen de crecimiento en la exportación de productos farmacéuticos y alimenticios bielorrusos a Corea del Norte.

Al mismo tiempo, el ministro europeo señaló que su país tiene interés en importar productos cosméticos norcoreanos, conocidos por su calidad y bajos precios.

– Aliados de Moscú –

Ambas naciones han brindado ayuda a Moscú en su guerra en Ucrania: Pyongyang envió tropas terrestres y armas, y Minsk sirvió como plataforma de lanzamiento para la invasión rusa de 2022.

Los servicios de inteligencia surcoreanos y de países occidentales estimaron que Corea del Norte ha enviado miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes.

Corea del Norte ha estado sometida a una andanada de sanciones de países occidentales, principalmente debido a su programa de armas nucleares y a su actividad misilística, pero también por su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los analistas señalan que Corea del Norte ha recibido a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía por parte de Rusia. Putin realizó una visita en 2024.

Este apoyo ha ayudado a Pyongyang a reducir su dependencia de su tradicional sostén, China.

Organizaciones internacionales de derechos humanos acusan a Corea del Norte de torturas, ejecuciones públicas, trabajo forzoso y severas restricciones a la libertad de expresión y de movimiento.

Lukashenko, por su parte, ha acercado aún más a Minsk a la órbita de Rusia y ha reprimido la disidencia durante las tres décadas que lleva en el poder.

Los países occidentales han impuesto fuertes sanciones a Bielorrusia por su papel en facilitar la invasión rusa de Ucrania y por su represión de las protestas de 2020.

Bielorrusia ha liberado a decenas de presos en los últimos meses, pero aún mantiene a cientos más, muchos de ellos detenidos tras las elecciones de 2020, ampliamente consideradas como fraudulentas por la oposición.

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