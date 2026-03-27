Corea del Norte y Bielorrusia firman un tratado de «amistad» durante la visita de Lukashenko

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Los líderes de Corea del Norte y Bielorrusia firmaron el jueves un tratado de «amistad y cooperación» después de que Kim Jong Un ofreciera una fastuosa bienvenida al presidente Alexander Lukashenko en su primera visita al hermético país asiático.

Además de apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania, en la que se calcula que han muerto alrededor de 2.000 soldados norcoreanos, ambas naciones están sometidas a sanciones occidentales y están acusadas de graves violaciones de los derechos humanos.

«En las realidades modernas de la transformación global, en un momento en que las grandes potencias del mundo ignoran abiertamente y violan las normas del derecho internacional, los países independientes deben cooperar más estrechamente y consolidar sus esfuerzos encaminados a proteger su soberanía y mejorar el bienestar de sus ciudadanos», declaró Lukashenko, citado por la agencia estatal bielorrusa Belta.

«Nos oponemos a la presión ilegítima de Occidente sobre Bielorrusia y expresamos nuestro apoyo y comprensión a las medidas adoptadas por el liderazgo de Bielorrusia destinadas a garantizar la estabilidad social y política y el desarrollo económico», dijo Kim, según lo citó Belta.

La agencia estatal de noticias norcoreana confirmó en un informe publicado el viernes que los líderes habían firmado el tratado.

«Al término de las conversaciones, se firmó con la debida solemnidad el Tratado de Amistad y Cooperación entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Bielorrusia», indicó la KCNA.

Previamente, Belta mostró a Kim y Lukashenko abrazándose durante una ceremonia el miércoles, al inicio de una visita de dos días que incluyó una salva de artillería y un desfile de soldados en la plaza Kim Il Sung.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bielorrusia, Maxim Ryzhenkov, afirmó que, además del tratado de amistad y cooperación, ambas partes acordarían cooperar en una amplia gama de ámbitos, desde la agricultura hasta la información, según Belta.

Admitió que el comercio entre los dos países es «modesto», pero aseguró que hay margen de crecimiento en la exportación de productos farmacéuticos y alimenticios bielorrusos a Corea del Norte.

Al mismo tiempo, dijo que Minsk tiene interés en importar productos cosméticos norcoreanos, de los que destacó su calidad y bajos precios.

– Aliados de Moscú –

Bielorrusia y Corea del Norte forman parte de un impulso dirigido por el presidente chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin para crear lo que denominan un «mundo multipolar» que desafíe la hegemonía occidental.

Corea del Norte ha estado sometida a una andanada de sanciones de países occidentales, principalmente debido a su programa de armas nucleares y a su actividad misilística, pero también por su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Analistas señalan que Corea del Norte ha recibido a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía por parte de Rusia. Putin realizó una visita en 2024.

Este apoyo ha ayudado a Pyongyang a reducir su dependencia de su tradicional sostén, China.

Organizaciones internacionales de derechos humanos acusan a Corea del Norte de torturas, ejecuciones públicas, trabajo forzoso y severas restricciones a la libertad de expresión y de movimiento.

Lukashenko, por su parte, ha acercado aún más a Minsk a la órbita de Rusia y ha reprimido la disidencia durante las tres décadas que lleva en el poder.

Los países occidentales han impuesto fuertes sanciones a Bielorrusia por su papel en facilitar la invasión rusa de Ucrania y por su represión de las protestas de 2020.

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