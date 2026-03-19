Corea del Norte y Filipinas se clasifican para el Mundial de Brasil

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Redacción deportes, 19 mar (EFE).- Las selecciones de Corea del Norte y de Filipinas se clasificaron para el Mundial femenino de Brasil 2027 tras derrotar en las repescas de la Copa de Asia, que se está disputando en Australia, a Taiwán (4-0) y Uzbekistán (2-0), respectivamente.

Las norcoreanas no tuvieron problemas en el estadio de Gold Coast para deshacerse de las tawianesas y volverán a una cita universal por primera vez desde 2011, aunque tuvieron que esperar al segundo periodo para sentenciar el partido.

Hong Song-Ok abrió el marcador en la primera mitad (m.32) y tras el descanso amplió la cuenta (m.49) y la cerró (m.68). Kim Kyong-Yong (m.52) marcó el otro tanto.

Filipinas también tuvo que esperar al segundo tiempo para sellar la primera presencia mundialista de su historia. Angela Beard (m.47) y Jaclyn Sawicki (m.52) marcaron los goles del histórico encuentro.

Con anterioridad se clasificaron para el Mundial de Brasil los cuatro semifinalistas, Japón y Australia, que disputarán el sábado la final en el estadio Australia de Sídney (10.00 CET/09.GMT), Corea del Sur y China. Taiwán y Uzbekistán disputarán la repesca intercontinental. EFE

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