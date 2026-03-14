Corea del Sur acusa a Pyongyang de lanzar unos 10 misiles balísticos no identificados

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Corea del Norte disparó este sábado unos 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, informó Seúl, días después de que Pyongyang advirtiera de «terribles consecuencias» ante las maniobras militares anuales de Corea del Sur y Estados Unidos.

Las fuerzas armadas surcoreanas detectaron «alrededor de 10 misiles balísticos no identificados lanzados desde la zona de Sunan, en Corea del Norte, hacia el mar del Este» en torno a las 04H20 GMT, indicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Seúl en un comunicado, usando el nombre local de esas aguas.

Los misiles recorrieron unos 350 kilómetros, precisó el ejército, y añadió que las autoridades surcoreanas y estadounidenses llevan a cabo un análisis detallado de sus características técnicas.

El ejército surcoreano está preparado para «responder con una fuerza abrumadora a cualquier provocación», sentenció.

El Ministerio de Defensa de Japón también confirmó uno de los disparos, al afirmar en la red social X que «lo que posiblemente sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte».

Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el lunes maniobras militares conjuntas, en las que participarán hasta el 19 de marzo unos 18.000 soldados de ambos países.

La influyente hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, advirtió el martes sobre las «terribles e inimaginables consecuencias» que podrían acarrear estos ejercicios militares anuales.

El Norte frustró recientemente además las esperanzas de un deshielo diplomático con Seúl, un aliado estrecho de Washington en temas de seguridad, al describir sus acercamientos como una «farsa torpe y engañosa».

– Trump baraja reunirse con Kim –

El lanzamiento de misiles se produjo horas después de que el primer ministro surcoreano, Kim Min-seok, dijera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un sería «bueno».

Washington lleva décadas liderando los esfuerzos para desmantelar el programa nuclear de Corea del Norte, pero las cumbres, las sanciones y la presión diplomática han tenido poco impacto.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha presionado para reactivar las conversaciones de alto nivel con Pyongyang, con la vista puesta en una posible cumbre con Kim Jong Un este año, posiblemente durante la visita que el líder republicano prevé hacer a China en abril.

El primer ministro surcoreano, quien se reunió con el magnate republicano en Washington, dijo que el mandatario le comentó: «Reunirse con [Kim Jong Un] sería bueno. Es realmente bueno reunirse. Pero podría suceder cuando vayamos a China esta vez, o tal vez no, o incluso podría ser más adelante».

– «Llamar la atención» –

Según los analistas, el número de misiles lanzados el sábado es inusual, y el momento elegido no es casual.

«La atención mundial se centra en la guerra en Oriente Medio y Corea del Norte siempre ha tenido la costumbre de llevar a cabo provocaciones militares cuando desea llamar la atención sobre su presencia», señaló a la AFP Hong Sung-pyo, investigador del Instituto Coreano de Asuntos Militares.

Pyongyang ha criticado recientemente los ataques «ilegales» de Estados Unidos e Israel contra Irán, a los que califica de Estados «delincuentes».

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