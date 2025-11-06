Corea del Sur considera «razonable» construir un submarino nuclear en casa

El ministro surcoreano de Defensa considera «razonable» construir localmente un submarino de propulsión nuclear, a pesar de que el presidente Donald Trump haya anunciado que sería fabricado en Estados Unidos, informó esa cartera el jueves a la AFP.

Trump anunció la semana pasada que Corea del Sur construiría su sumergible en un astillero de la ciudad estadounidense de Filadelfia.

Seúl informó que los dos países habían alcanzado un acuerdo general que incluye inversiones y construcción navales, tras la reunión del magnate republicano con el presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

Críticos señalan que los comentarios de Trump podrían presionar a Seúl a invertir en el astillero de Filadelfia a cambio del apoyo estadounidense para la construcción de la nave.

Pero el ministro de Defensa surcoreano, Ahn Gyu-back, destacó el miércoles la importancia de construir el submarino en el país asiático, según su oficina.

Consultado por legisladores en la Asamblea Nacional si cree que debía ser ensamblado localmente, Ahn respondió: «Creemos que es razonable, dado que hemos acumulado más de 30 años de tecnología e investigación».

Los submarinos de propulsión nuclear pueden permanecer más tiempo bajo el agua que los impulsados por diésel, que deben subir regularmente a la superficie para recargar.

Corea del Sur espera lanzar el aparato para mediados de los años 2030 si obtiene «el combustible del submarino mediante consultas con Estados Unidos» y comienza la construcción hacia fines de la actual década, indicó el alto cargo militar Won Chong-dae.

El astillero de Filadelfia es administrado desde el año pasado por la firma surcoreana Hanwha Ocean, pero el ministro Ahn señaló el miércoles que esa planta «actualmente carece de suficiente tecnología, fuerza laboral e instalaciones».

El presidente Lee señaló esta semana que, cuando crezca la capacidad militar surcoreana, «la carga estadounidense en la defensa de Asia Pacífico será reducida».

