Corea del Sur enviará un avión para repatriar a los detenidos en una redada migratoria en EEUU

Corea del Sur tiene previsto enviar antes del miércoles un avión fletado para repatriar a cientos de trabajadores detenidos en una redada migratoria en Estados Unidos, informó la aerolínea nacional Korean Air a la AFP.

Las autoridades estadounidenses detuvieron el jueves a unas 475 personas, entre ellas cientos de trabajadores surcoreanos, durante una operación masiva en una planta de baterías de Hyundai-LG que está en construcción en el estado sureño de Georgia.

Estados Unidos la calificó como la mayor redada de este tipo realizada hasta ahora en un solo lugar, en el marco de la campaña nacional contra la migración irregular emprendida por el presidente Donald Trump.

La aerolínea de bandera del país, Korean Air, dijo que su objetivo es enviar un Boeing 747-8i fletado a Atlanta antes del miércoles.

«Esa es nuestra meta por ahora», declaró este martes una portavoz de la compañía aérea a la AFP.

El canciller surcoreano, Cho Hyun, partió el lunes a Washington para continuar las negociaciones sobre el tema, tras calificar la detención como una «situación grave» y prometiendo garantizar el rápido regreso de los trabajadores «en buen estado de salud».

Seúl había avanzado que se «cerró» un acuerdo con Estados Unidos para liberar y repatriar a los trabajadores detenidos, y que un vuelo chárter los llevaría a casa una vez que se completen los trámites administrativos.

Además de ser un aliado clave en materia de seguridad en la cuenca del Pacífico, Corea del Sur es la cuarta economía más grande de Asia y un importante fabricante de automóviles y productos electrónicos con múltiples plantas en Estados Unidos.

