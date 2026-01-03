Corea del Sur prepara la evacuación de sus ciudadanos en Venezuela tras ataque de EE.UU.

Seúl, 3 ene (EFE).- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó este sábado preparar un plan de evacuación de los ciudadanos del país asiático residentes en Venezuela tras el ataque militar de Estados Unidos, en el que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, las tropas estadounidenses han «capturado» a su homólogo venezolano Nicolás Maduro.

«El presidente Lee ha dado instrucciones para que se garantice plenamente la protección de los ciudadanos (surcoreanos) residentes en Venezuela, se prepare un plan de retirada detallado y se aplique rápidamente en caso necesario», indicó la oficia del mandatario en un comunicado, recogido por la agencia de noticias local Yonhap.

El diario surcoreano Chosun destacó que los residentes del país asiático residentes en Venezuela a penas cuentan un centenar de personas.

Trump confirmó este sábado que Estados Unidos ha llevado a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» y que Nicolás Maduro, con su mujer, ha sido «capturado y sacado por aire del país». EFE

