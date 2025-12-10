Corea del Sur y Japón protestan ante China y Rusia por incursiones aéreas

Corea del Sur y Japón protestaron oficialmente el miércoles por las patrullas conjuntas de aviones militares chinos y rusos cerca de ambos países, lo que llevó a Seúl y Tokio a desplegar sus propios cazas.

Corea del Sur presentó una protesta ante los representantes de China y Rusia, mientras que Japón declaró tener «graves preocupaciones» por la seguridad nacional.

Según Tokio, dos bombarderos rusos Tu-95, capaces de portar armas nucleares, volaron el martes desde el mar de Japón para juntarse con dos bombarderos chinos H-6 en el Mar de China Oriental. Luego realizaron un vuelo conjunto alrededor del país.

Japón tiene un conflicto diplomático con China por los comentarios que la primera ministra Sanae Takaichi realizó sobre Taiwán.

Los vuelos conjuntos de los bombarderos fueron «claramente una demostración de fuerza contra nuestra nación», escribió el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, en X el miércoles.

El principal portavoz del gobierno, Minoru Kihara, señaló que Tokio había «transmitido a China y Rusia nuestras graves preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional a través de canales diplomáticos».

Corea del Sur indicó que el martes aviones militares rusos y chinos ingresaron a su zona de defensa aérea y que se presentó una queja ante los agregados de defensa de ambos países en la capital surcoreana.

Seúl dijo haber movilizado «aviones de combate para tomar medidas tácticas en preparación para alguna contingencia», en respuesta a las incursiones chinas y rusas a la zona coreana de identificación de defensa aérea.

Los aviones fueron detectados antes de ingresar a la zona de defensa aérea, definida como un área más extensa en la cual los países vigilan el movimiento de aviones, pero que no constituye su espacio aéreo territorial.

China confirmó posteriormente que había organizado maniobras con las fuerzas armadas rusas acorde con sus «planes anuales de cooperación».

Rusia lo calificó como un ejercicio rutinario que duró ocho horas.

