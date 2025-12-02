Correa afirma que denuncia contra González por cuentas de campaña es una «persecución»

Guayaquil (Ecuador), 1 dic (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007 – 2017) aseguró este lunes que la denuncia presentada por la titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, en contra de la excandidata presidencial correísta Luisa González por el manejo de las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023 es una «evidente persecución».

«El chiste se cuenta solo: una deshonesta y vendida presidenta del CNE denuncia a la principal opositora de su patrón, y la denuncia es aceptada por un juez suplente del TCE, otra sucursal de Carondelet (Palacio de Gobierno). Preocupa que se tolere tanta evidente persecución», escribió Correa en su cuenta de la red social X.

La denuncia fue presentada por Atamaint ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y fue admitida a trámite el pasado viernes por el juez Richard González, quien convocó a las partes a una audiencia única de pruebas y alegatos que está prevista para el 7 de enero de 2026.

Además de González, en su calidad de representante legal de la Revolución Ciudadana, la denuncia incluye a Karina Zambrano, responsable del manejo económico del partido; Francisco Hidalgo, jefe de campaña; y a los candidatos principales y suplentes a asambleístas nacionales que se presentaron en esos comicios, entre los que está Pierina Correa, hermana del exmandatario.

Atamaint los denuncia por el cometimiento de una presunta infracción estipulada en el artículo 281 de la ley electoral, que señala que las organizaciones políticas que no presenten los informes con las cuentas, el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, su origen, entre otros insumos, recibirán una sanción que va desde una multa económica a la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años.

El pasado miércoles otro juez admitió a trámite una primera denuncia interpuesta por Atamaint en contra de González y de Andrés Arauz, candidato a vicepresidente en esas mismas elecciones anticipadas de 2023, en las que ganó el actual presidente, Daniel Noboa.

Esa denuncia es por el manejo de las cuentas de campaña del binomio presidencial, aunque el juez no definió aún la fecha de la audiencia. EFE

