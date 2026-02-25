Correa llama «criminal» a Noboa tras acusación de Pipo sobre asesinato de Villavicencio

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 25 feb (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007 – 2017) llamó este miércoles «criminal» al actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, después de que Wilmer Chavarría, alias Pipo, máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa del país, lo acusara en España de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023.

«¿Recuerdan cómo la esposa de Villavicencio acusó a Daniel Noboa y Diana Salazar (fiscal general) de estar detrás de la muerte de su esposo? Ahora se entiende todo. Noboa ganó en 2023 por un asesinato, y en 2025 por un fraude. ¡CRIMINAL!», escribió Correa en su cuenta de la red social X.

En su publicación, el exmandatario hizo alusión a unas declaraciones de la viuda de Villavicencio, Verónica Sarauz, quien aseguró en abril del año pasado que la ex fiscal general de Ecuador y actual embajadora en Argentina, Diana Salazar, la «presionó» para que señalara en sus redes sociales que Correa era el responsable del crimen de su esposo, una acusación que el Ministerio Público dijo que era «falsa».

Sarauz también dijo que existía un «acto de encubrimiento» entre Salazar y Noboa, entonces candidato a la reelección, y los acusó de estar «dejando en total impunidad» el crimen.

«Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Esto fue acordado en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado», escribió en ese entonces.

Villavicencio fue asesinado a la salida de un mitin a pocos días de las elecciones extraordinarias de 2023, que terminó ganando Daniel Noboa.

Pipo, detenido en España en noviembre pasado, señaló este miércoles ante la Fiscalía de Zaragoza, sin aportar pruebas, que una persona cercana al ministro del Interior, John Reimberg, le había manifestado que el crimen fue ordenado por Noboa, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones.

Según el narco, reclamado desde Ecuador como líder de uno de los grupos de narcotraficantes más peligrosos de Suramérica e implicado en más de 400 asesinatos, la intención tanto de Noboa como de Reimberg e «engañar» a las autoridades de España para que estas accedan a extraditarle a Ecuador o a EE.UU.

Alias Pipo, ha considerado que su extradición al país andino supondría su muerte y que si fuera finalmente a Estados Unidos, que ha iniciado un proceso para reclamarlo a su vez por narcotráfico, la intención de sus autoridades sería que declare en contra de Correa, a quien negó conocer.

Además, añadió que la intención del ministro y de Noboa es «sacarle de circulación», al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, manifestó, el presidente «está jugando un papel importante».

Pipo y otros dos cabecillas de Los Lobos fueron recientemente imputados como presuntos autores del asesinato de Villavicencio, en un caso en el que ya estaban procesados como supuestos autores intelectuales, dos empresarios vinculados a casos de corrupción, el exasambleista correísta Ronny Aleaga, y el exministro correísta José Serrano.

Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del magnicidio, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declarasen ante las autoridades. EFE

