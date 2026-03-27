Correa llama a desafiliarse de su partido para poder participar en elecciones de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 27 mar (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007 – 2017) llamó a sus potenciales candidatos a autoridades locales a que se desafilien de su partido, que actualmente está suspendido, para que no les impidan participar en las elecciones provinciales y municipales que fueron adelantadas este viernes por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 29 de noviembre.

El ente electoral acordó adelantar los comicios locales que habían sido fijados para el 14 de febrero de 2027 al argumentar que se pronostican fuertes lluvias e inundaciones a inicios del próximos año, como producto del fenómeno climático de El Niño.

«Compatriotas: Esto no se dio ni con el covid-19. Todos saben que es puro cuento, y que el objetivo es impedir la participación de los partidos opuestos al Gobierno de (presidente Daniel) Noboa. A nuestros potenciales candidatos: deben desafiliarse YA de la RC5, para que no les impidan participar», escribió Correa en la red social X.

La Revolución Ciudadana (RC), el principal partido de oposición en el país andino, fue suspendido recientemente por nueve meses por un juez electoral, tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien argumentó la existencia de una investigación reservada en contra del partido por un supuesto lavado de dinero en la financiación de la campaña electoral de 2023, conocida como ‘Caja Chica’.

En ese caso la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la RC, pues presume que «ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023».

En el marco de esa investigación, el exjefe de campaña del correísmo y exasambleísta Santiago Díaz, quien fue expulsado de la organización tras ser denunciado por la violación de una menor, dijo, sin aportar pruebas, que movió por disposición de Correa «dinero desde Venezuela a Ecuador».

El Ministerio Público allanó la casa de González, de otros investigados, y también la sede del partido.

Esa suspensión ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales cuando la fecha era la del 14 de febrero de 2027, pero Correa denunció en otro mensaje que el cambio realizado este viernes deja sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido, por lo que apeló a la salida inmediata.

Con este cambio, las inscripciones de las candidaturas se deberán realizar del 2 al 17 de agosto.

El CNE fundamentó su decisión de modificar la fecha del sufragio en un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, una institucional estatal que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses del próximo año, ya que las potenciales lluvias e inundaciones podrían afectar a recintos electorales, y provocar problemas en el traslado del material electoral y en los centros de procesamiento de votos.

Correa también llamó a todos los ecuatorianos a que el próximo 29 de noviembre «voten por quien quieran, menos por ADN», el partido del presidente Noboa, y «la mafia» que, dijo, gobierna el país.

«Pasa la voz. Se repetirá la paliza del 16 de noviembre de 2025», añadió el exmandatario en referencia al reciente referéndum impulsado por Noboa con el que, entre otros temas, buscaba convocar una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución, pero que los ecuatorianos rechazaron. EFE

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