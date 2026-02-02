Cortada indefinidamente la gran ruta de acceso a Andorra desde Francia por desprendimiento

París, 2 feb (EFE).- La principal carretera de acceso a Andorra desde Francia está cortada desde que se produjo un desprendimiento de rocas el pasado sábado y va a permanecer cerrada «por un tiempo indeterminado», indicó este lunes la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Ariège.

En un mensaje en su cuenta de X, la Prefectura precisó que el tráfico ha tenido que ser interrumpido en los dos sentidos en la carretera nacional 20 (RN20) entre las localidades de Ax les Thermes y Mérens les Vals, a una decena de kilómetros de la frontera andorrana, desde el desprendimiento, que no causó víctimas personales.

Las rocas que se desprendieron ocuparon un centenar de metros de esta carretera que conecta el principado pirenaico con Toulouse.

Las condiciones meteorológicas invernales dificultan las operaciones para liberar la ruta.

Como alternativa de transporte a la RN20, la compañía ferroviaria francesa SNCF ha reforzado desde este lunes las conexiones entre Ax les Thermes y Latour de Carol, junto a la frontera española de Puigcerdà. EFE

