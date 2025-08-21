The Swiss voice in the world since 1935

Corte de apelación invalida multa de 454 millones a Trump por fraude civil en su empresa

Nueva York, 21 ago (EFE).- Una corte de apelación de Nueva York invalidó este jueves la multa de 454 millones de dólares impuesta en 2024 al presidente Donald Trump y otros acusados en el caso por fraude civil en su empresa, que impulsó la fiscal estatal Letitia James.

Un panel de jueces de apelación opinó que la penalización, «que ordena a los acusados pagar casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una penalización excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos», según recoge CNN.

Los magistrados estuvieron de acuerdo, no obstante, en mantener las medidas cautelares impuestas por el juez Arthur Engoron para «limitar la cultura empresarial» de la Organización Trump, declarada responsable de inflar su patrimonio para obtener préstamos favorables y otros beneficios financieros. EFE

