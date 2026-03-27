Corte de Apelaciones de EEUU revoca sentencia que obligaba a Argentina a pagar en caso YPF

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Nueva York, 27 mar (EFE).- Un tribunal de apelaciones en Nueva York revocó este viernes una sentencia, dictada en septiembre de 2023, que condenaba a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares en el largo y millonario litigio por la nacionalización de la petrolera YPF.

Antes de esta decisión, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito ya había aceptado la solicitud de Argentina de suspender las acciones orientadas a ejecutar una sentencia en contra del país suramericano hasta tanto se dicte una sentencia de fondo en el caso.

El caso de la nacionalización de YPF se ventila en una corte federal de Nueva York desde 2015, cuando los accionistas minoritarios iniciaron la demanda por una supuesta violación de los estatutos de la petrolera. EFE

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