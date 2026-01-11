Corte de Ecuador aclara que fallo no prohíbe la inversión privada en el sector eléctrico

Guayaquil (Ecuador), 11 ene (EFE).- La Corte Constitucional de Ecuador aclaró este domingo que una reciente sentencia emitida por ellos no prohíbe delegar a empresas privadas servicios de energía eléctrica, tal como señaló el presidente Daniel Noboa, que criticó a los jueces en rechazo a la decisión.

En el fallo, la Corte declara inconstitucional el numeral 1 del artículo 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el que se permitía al Estado delegar a empresas privadas, de forma excepcional, la participación en las actividades del sector eléctrico «cuando sea necesario para satisfacer el interés público, colectivo o general».

Dicha expresión, dijo el alto tribunal en un comunicado, «fue considerada incompatible con la Constitución por ser excesivamente amplia y por vaciar de contenido el principio constitucional según el cual la participación privada en sectores estratégicos debe ser excepcional».

Sin embargo, la sentencia «no eliminó los mecanismos de delegación al sector privado». «Permanecen vigentes las causales que permiten delegar cuando el servicio no pueda ser cubierto por empresas públicas o mixtas, y cuando se trate de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales conforme a la normativa aplicable», explicó.

En consecuencia, «la decisión no prohíbe la inversión privada ni paraliza proyectos, sino que mantiene abiertas las vías de participación privada dentro de reglas claras, específicas y acordes con la Constitución», dijo la Corte, que añadió que la sentencia «no genera apagones».

El presidente Daniel Noboa aseguró el sábado que este fallo era un «calculo político» y que significaba «negar empleo, energía y estabilidad a las familias ecuatorianas».

Posteriormente publicó las fotografías de los nueve jueces constitucionales con la pregunta «¿Quién votó a favor de prohibir al Estado concesionar energía a privados?».

Horas después, el Ministerio de Ambiente y Energía señaló en un comunicado que impulsaría una reforma legal para «establecer de forma técnica, clara, precisa y verificable las condiciones de procedencia de la delegación excepcional».

Y aclaró que el fallo no impedía «el desarrollo de proyectos en el sector eléctrico», pues sus efectos son hacia el futuro y no afectan las delegaciones realizadas previamente.

No es la primera vez que el presidente ecuatoriano se opone a los jueces de la Corte Constitucional. Hace unos meses lideró una campaña en contra de ellos a raíz de que los magistrados suspendieron algunas de las leyes que Noboa consideraba claves para la lucha contra el crimen organizado.

Estos pronunciamientos también se realizan en medio de alertas que se han encendido por la ausencia de lluvias en las zonas de los ríos que alimentan las hidroeléctricas, aunque el Gobierno ha descartado que eso vaya a provocar apagones como los que el país vivió en 2024, cuando los cortes de energía fueron de hasta 14 horas al día. EFE

