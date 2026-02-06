Corte de Nigeria ordena al R.Unido pagar millones de euros por masacre colonial de mineros

2 minutos

Nairobi, 6 feb (EFE).- Un tribunal de Nigeria ordenó al Gobierno del Reino Unido pagar 420 millones de libras (más de 480 millones de euros) por la matanza de 21 mineros en 1949 a manos de las autoridades coloniales británicas en el sur del país africano.

El Tribunal Superior del estado de Enugu (sur) ordenó este jueves a Londres pagar 20 millones de libras (más de 23 millones de euros) a cada una de las familias de los 21 mineros asesinados en la masacre, según recogen este viernes medios locales.

En su fallo, el juez Anthony Onovo describió la masacre como ilegal y una violación extrajudicial del derecho a la vida.

«Estos mineros del carbón indefensos solo pedían mejores condiciones laborales. No atacaron a nadie, pero fueron tiroteados y asesinados», lamentó el magistrado.

La denuncia fue presentada por el activista pro derechos humanos Mazi Greg Onoh, que solicitó un reconocimiento de su responsabilidad y una disculpa formal por parte de Londres, además de una indemnización para las familias por la pérdida de sus seres queridos.

Los demandados incluían el Gobierno británico, el Gobierno nigeriano y la ministra británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, entre otros.

Los hechos se produjeron en la mina de carbón de Iva Valley el 18 de noviembre de 1949.

Los mineros protestaban por las duras condiciones laborales, las disparidades raciales de salarios y el pago atrasado de sus sueldos. Después de que sus demandas no fueran atendidas, adoptaron una estrategia de «lentitud» y ocuparon la mina.

Frente a estas acciones, en la citada fecha, la Policía colonial -formada por europeos y nigerianos- disparó y mató a 21 mineros, además de herir a más de cincuenta.

«Este falló representa un hito significativo en la búsqueda de la responsabilidad histórica y la justicia por las violaciones cometidas durante la época colonial y afirma que el derecho de la vida trasciende el tiempo, las fronteras y los cambios de soberanía», declaró tras el fallo uno de los abogados de los demandantes, Yemi Akinseye-George.

Según historiadores, esta masacre fortaleció el movimiento anticolonial en el país, lo que impulsó la lucha por la independencia, que llegó finalmente once años después, en 1960. EFE

lbg/fpa