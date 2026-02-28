Corte salvadoreño envía a juicio a tres hermanos, acusados de millonaria estafa piramidal

San Salvador, 27 feb (EFE).- Una corte penal de El Salvador envió a juicio a tres hermanos acusados de estafar a cientos de personas con 2,5 millones de dólares mediante una sociedad falsa en la que ofrecían ganancias por invertir en divisas, según informó la Fiscalía General de la República (FGR) la noche del viernes en un boletín.

Se trata de los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas Álvarez, con paradero desconocido y que son acusados de estafa agravada mediante una plataforma de inversión y en la que algunas víctimas habrían sido engañadas para invertir hasta 50.000 dólares.

«De acuerdo a las pruebas presentadas en la audiencia preliminar, los imputados crearon una sociedad falsa para engañar a las víctimas, ofreciendo el 15 % de ganancias si invertían en el mercado de divisas; las supuestas ganancias nunca fueron recibidas por 652 víctimas», indicó la fuente.

Un representante de la Fiscalía indicó, en un video divulgado por este ente, que en el proceso se han presentado 375 víctimas y que la responsabilidad civil asciende a más de un millón de dólares.

La apertura a juicio fue declarada por el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, el cual «admitió toda la prueba pericial, documental y testimonial presentada por la institución, ratificó declaratoria de rebeldía para los 3 imputados».

El fiscal describió que estas personas crearon una plataforma en la que las víctimas supuestamente veían crecer sus inversiones, aunque los recursos no fueron realmente invertidos. EFE

