Corte Suprema de EEUU parece inclinarse por respaldar veto a deportistas transgénero

La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales este martes de que puede respaldar las prohibiciones de varios estados a la participación de atletas transgénero en deportes femeninos.

El máximo tribunal, de mayoría conservadora, comenzó este martes a evaluar las impugnaciones a leyes de los estados de Idaho y Virginia Occidental que vetan la presencia de jóvenes transgénero en competencias femeninas escolares y universitarias.

Donald Trump convirtió este controvertido debate en uno de los ejes de su campaña presidencial en 2024, prometiendo poner fin a la «locura transgénero».

Tras arrancar su segundo mandato, el republicano firmó un decreto para que su gobierno solo reconozca la existencia de «dos sexos, masculino y femenino», definidos al nacer.

La discusión se elevó este martes hasta la Corte Suprema, cuyos jueces escucharon más de tres horas de argumentos de las impugnaciones a las legislaciones de Idaho y Virginia Occidental.

En total son 27 estados del país norteamericano los que han aprobado leyes que prohíben que atletas asignados como varones al nacer participen en deportes femeninos.

La legislación de Idaho, de 2020, fue impugnada por una atleta transgénero de una universidad estatal y tribunales inferiores determinaron que viola la cláusula de igual protección de la Constitución estadounidense.

«La ley de Idaho clasifica en función del sexo, porque el sexo es lo que importa en los deportes», no la identidad de género, dijo Alan Hurst, el procurador general de Idaho, durante los alegatos orales del martes.

«Se correlaciona estrechamente con innumerables ventajas atléticas como el tamaño, la masa muscular, la masa ósea y la capacidad cardíaca y pulmonar», agregó. «Si las mujeres no tienen sus propias competencias, no podrán competir».

– Casos reducidos –

Kathleen Hartnett, abogada de la mujer de Idaho que presentó el caso, argumentó que el número de niñas transgénero que han «sobresalido» en deportes competitivos es «muy reducido».

Hartnett también sostuvo que las niñas transgénero que se han sometido a tratamientos para suprimir testosterona han «mitigado su ventaja biológica por haber nacido varones».

Samuel Alito, uno de los seis jueces conservadores de la Corte Suprema, de nueve miembros, se pronunció sobre ese argumento.

«Existe un saludable debate científico sobre la eficacia de algunos de estos tratamientos», afirmó.

«Hay muchísimas atletas femeninas que se oponen firmemente a la participación de atletas trans en sus competiciones. ¿Están equivocadas al pensar que están sometidas a una competencia injusta?», planteó Alito.

– «Un perjuicio» –

En Virginia Occidental, la Ley para Proteger los Deportes Femeninos de 2021 fue impugnada por una estudiante de secundaria a quien se impidió competir en el equipo de atletismo femenino.

Un tribunal de apelaciones dictaminó que la prohibición equivalía a discriminación por razón de sexo y violaba el Título IX, la ley federal de derechos civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en programas educativos.

El procurador general de Virginia Occidental, Michael Williams, instó a la Corte a revocar ese fallo apuntando que las escuelas ahora «deben ubicar a los estudiantes en los equipos deportivos según su género autoidentificado».

«Esa idea convierte el Título IX, una ley que el Congreso aprobó para proteger las oportunidades educativas de las niñas, en una ley que en realidad les niega esas oportunidades», dijo Williams.

El juez Brett Kavanaugh, integrante también de la mayoría conservadora, pareció receptivo a ese argumento.

«Alguien que se presenta a las pruebas y accede, y que es una niña transgénero, desplazaría a otra persona del equipo titular, de tiempo de juego, del equipo… a alguien más. Ahí hay un perjuicio», consideró.

– «Más allá del deporte» –

En 2022, una nadadora transgénero de la Universidad de Pensilvania (Upenn), Lia Thomas, se convirtió en símbolo de este encendido debate.

La universidad recibió grandes críticas por permitir que Thomas, que había sido parte del equipo masculino, participara en pruebas femeninas.

Este martes, partidarios y opositores de ambos bandos se congregaron frente a la Corte Suprema antes de la audiencia.

Rebekah Bruesehoff, una estudiante universitaria transgénero del estado de New Hampshire, dijo que disfrutaba jugar al hockey sobre césped en la escuela y que es «importante que todos tengan el derecho de participar plenamente en su comunidad escolar».

«Esto va mucho más allá del deporte», dijo la joven, de 19 años. «Se trata de ser nosotros mismos en el mundo de hoy».

Se espera que la Corte Suprema emita su fallo en junio o principios de julio.

