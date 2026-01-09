Cortes eléctricos, vuelos y trenes suspendidos en el Reino Unido por la tormenta Goretti

Londres, 9 ene (EFE).- La tormenta Goretti, que azota a Europa occidental, provocó este viernes cortes de electricidad, alteraciones en el transporte aéreo y ferroviario y el cierre de colegios en varias zonas del Reino Unido, donde dejó fuertes nevadas y rachas de viento de hasta 159 kilómetros por hora.

Alrededor de 57.000 hogares permanecían sin suministro eléctrico a primera hora del viernes, según la red eléctrica británica, especialmente en el suroeste de Inglaterra, donde más de 43.000 propiedades se vieron afectadas por un vendaval que motivó una alerta roja máxima de la Oficina Meteorológica (Met Office).

En la región de Midlands, en el centro del país, unas 14.000 viviendas seguían sin luz, mientras que en la región de Gales se registraban algo más de 500 cortes.

La aerolínea British Airways, parte del grupo hispano-británico IAG, suspendió 25 salidas y unas 27 llegadas programadas en el aeropuerto londinense de Heathrow.

Por su parte, el aeropuerto de Birmingham, en el centro inglés, reabrió su pista a las 07:15 GMT «de forma limitada» y el cercano East Midlands Airport reanudó operaciones tras cerrar durante la noche por la acumulación de nieve.

La gestora ferroviaria National Rail advirtió de interrupciones en numerosos servicios de Inglaterra, Gales y Escocia durante toda la jornada.

En el suroeste de la región inglesa, los trenes en el condado de Cornualles permanecen suspendidos desde la tarde del jueves, y varias líneas continúan cerradas en Devon, así como en el centro y norte de Inglaterra, incluida la conexión entre Sheffield y Manchester.

Las autoridades locales aconsejan evitar desplazamientos innecesarios, al tiempo que decenas de colegios permanecen cerrados en Gales, el centro inglés y buena parte de Escocia, al norte del Reino Unido.

Según la Met Office, la tormenta alcanzó su mayor intensidad a última hora del jueves, cuando se registraron rachas de 99 millas por hora (159 km/h) en el aeropuerto de St Mary’s, en las islas Sorlingas, un nuevo récord para ese enclave.

Goretti, descrita por los meteorólogos como un «evento multirriesgo», también dejó nevadas de hasta 30 centímetros en zonas elevadas de Gales y el centro de Inglaterra, lo que motivó alertas ámbar -el segundo nivel de tres-, vigentes hasta la mañana del viernes.

La previsión apunta a una mejora gradual del tiempo a lo largo de la jornada de hoy, aunque los servicios de emergencia advierten de que las tareas de reparación podrían prolongar las interrupciones durante el fin de semana. EFE

