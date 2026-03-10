Costa: La misión de la UE es ser guardiana del orden y normas internacionales

1 minuto

Bruselas, 10 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este martes que la «misión» de la Unión Europea (UE) es defender un orden internacional basado en las reglas, ante los desafíos que plantean China, Estados Unidos y Rusia.

“Una realidad en que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos desafía el orden internacional basado en normas. En esta nueva realidad, ¿cuál debería ser la misión de la Unión Europea? En primer lugar, debemos defender el orden internacional basado en normas”, declaró Costa durante una conferencia de embajadores de la UE.

Costa se pronunció así en el mismo foro donde en la víspera la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, afirmó que Europa «ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá». EFE

rja/ahg/jgb