Costa asegura que acuerdo comercial UE-EEUU ofrece «certidumbre» y frena «volatilidad»

1 minuto

Ciudad de México, 21 may (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este jueves a EFE que el acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos ofrece «certidumbre» y permite proteger la economía europea de la «volatilidad», aunque reconoció que «incrementar aranceles no va en la buena dirección».

«Este acuerdo con Estados Unidos es muy importante, precisamente va a combatir la volatilidad dando una certidumbre sobre cuál es el nivel de las relaciones», indicó Costa en una entrevista en Ciudad de México al inicio de su visita oficial al país, para participar en la cumbre entre México y la Unión Europea (UE).

Costa reconoció que, desde el punto de vista europeo, «incrementar aranceles no va en la buena dirección», pero subrayó que «lo peor sería mantener una situación de incertidumbre». EFE

afs/csr/lss

(Foto)