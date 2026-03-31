Costa de Marfil pide cadena perpetua para 5 presuntos yihadistas por un ataque de 2020

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Nairobi, 31 mar (EFE).- La Fiscalía de Costa de Marfil solicitó cadena perpetua para cinco acusados de terrorismo por el ataque perpetrado en junio de 2020 en el noreste del país, en Kafolo, en el que murieron trece militares y un gendarme marfileños.

Según recogieron medios locales, el fiscal también solicitó el lunes penas de veinte años de cárcel para 26 acusados y la absolución para otros catorce.

El fiscal destacó ante el tribunal de primera instancia de Abiyán, capital económica del país, la «gravedad excepcional» de los hechos, vistos como «un ataque en el corazón de Costa de Marfil».

Esta previsto que la defensa haga sus alegatos el próximo 20 de abril en otra audiencia del juicio, que se abrió el pasado diciembre.

La noche del 10 al 11 de junio de 2020, presuntos yihadistas atacaron un puesto mixto del Ejército y la Gendarmería en Kafolo, en la subprefectura de Sikolo, cerca de la frontera con Burkina Faso. Al menos uno de los presuntos terroristas falleció también durante el asalto.

Ese ataque ocurrió poco después de que los ejércitos de Costa de Marfil y Burkina Faso efectuaran una operación antiterrorista conjunta -denominada Comoé, en alusión al río que fluye a través de ambos países- en la que perdieron la vida ocho supuestos yihadistas, 38 sospechosos fueron arrestados, y un campamento destruido.

Hasta ahora, Costa de Marfil se ha librado de la violencia que afecta a sus países vecinos (Mali, Burkina Faso y Níger).

Solo ha sufrido un gran ataque yihadista en 2016, cuando Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) atacó un complejo hotelero de la turística playa de Grand Bassam, cerca de Abiyán, en el que 19 personas perdieron la vida. EFE

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