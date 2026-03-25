Costa dice que el contexto actual actúa como «catalizador» de la competitividad europea

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Bruselas, 25 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró este miércoles que el contexto geopolítico actual «está actuando como un catalizador» para que la Unión Europea (UE) mejore su propia competitividad económica al mismo tiempo que «pone a prueba» los valores y principios del bloque.

En un debate ante el pleno del Parlamento Europeo para dar cuenta de los resultados de la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, Costa reiteró también que el club comunitario «debe seguir defendiendo el orden internacional basado en normas y sostener los principios» de Naciones Unidas y de sus Tratados.

«Las violaciones del derecho internacional no se deben aceptar en ningún lado. La Unión Europea debe seguir siendo firme en esto», recalcó ante los eurodiputados.

La reunión de los líderes de la UE de la semana pasada abordó, entre otras cosas, el debate el futuro de la economía europea y Costa señaló que la agenda de reformas que pactaron «es mucho más» que una estrategia para una Europa «más competitiva e innovadora», puesto que también representa «un pilar sólido para proteger y desarrollar prosperidad y el modelo social».

«Al mismo tiempo, esta fortaleza económica es también un imperativo estratégico», defendió Costa, porque permitirá «eliminar dependencias, mantener el apoyo del bloque a Ucrania «el tiempo que sea necesario» o aumentar las inversiones domésticas en defensa.

«Tenemos que actuar juntos para garantizar que tenemos músculo económico para todo esto», añadió.

En este sentido, el presidente del Consejo Europeo aseguró que la agenda ‘Una Europa, un mercado’ que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE pactaron en la cumbre es una estrategia «ambiciosa, concreta y urgente», al tiempo que representa «una aceleración real» de la economía comunitaria.

Esta agenda recoge medidas que se comprometieron a sacar adelante «hasta el final de 2027», pero «principalmente durante este año» para profundizar el mercado único, armonizar los mercados de capitales, simplificar la legislación y reducir la burocracia o impulsar la industria, por ejemplo, con el principio ‘made in Europe’.

Costa señaló además que los «elevados» precios de la energía son «uno de los mayores retos» para la competitividad económica de la UE, así como que la guerra en Oriente Medio y su impacto en el suministro «confirman que el camino elegido (por el bloque) es el correcto.

«La descarbonización y la aceleración de fuentes energéticas domésticas (…) siguen siendo el camino correcto para limitar dependencias peligrosas y reducir los precios de la energía en el largo plazo», defendió.

Este hecho no impide, continuó, que las autoridades públicas adopten «medidas inmediatas» para proteger a los ciudadanos y las empresas de la volatilidad actual de los precios, especialmente del petróleo y el gas, disparados desde el inicio del conflicto.

En esta línea, recordó que la Comisión Europea presentará una batería de acciones «temporales y selectivas, teniendo en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros y la particular vulnerabilidad de algunos sectores intensivos en energía, a fin de combatir el riesgo de deslocalización y proteger empleos». EFE

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