Costa insta a Irán a «reducir la tensión» poniendo fin a ataques y a través de diplomacia

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Bruselas, 31 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, instó este martes a Irán a «reducir la tensión» en Oriente Medio, poniendo fin a los ataques contra países de la región y apostando por la vía diplomática.

Así lo trasladó Costa al presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una conversación telefónica.

«La situación actual en Oriente Medio es extremadamente peligrosa. Hoy, en mi conversación telefónica con el presidente de Irán insistí en la necesidad de reducir la tensión y actuar con moderación, proteger a la población civil y la infraestructura civil, y que todas las partes respeten plenamente el derecho internacional. La pérdida de vidas inocentes, incluyendo las ocurridas en la escuela de Minab, es profundamente lamentable», dijo el político portugués a través de una red social.

Costa añadió que, para reducir la tensión, instó a Irán a «cesar los inaceptables ataques contra países de la región y a participar activamente en la vía diplomática, especialmente con la ONU, para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz».

El presidente del Consejo Europeo subrayó que «debe haber espacio para la diplomacia» y que la UE «está dispuesta a contribuir a todos los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y lograr una solución duradera que ponga fin a las hostilidades, al tiempo que aborda las preocupaciones de seguridad más amplias que plantea Irán». EFE

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