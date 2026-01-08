Costa Rica cerró el 2025 con inflación de -1,23 %, lejos de la meta oficial por cuarto año

San José, 8 ene (EFE).- Costa Rica cerró el 2025 con una inflación de -1,23 %, el segundo número negativo de la última década, y por cuarto año consecutivo se mantiene lejos de la meta establecida por el Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4 %.

Según los datos oficiales divulgados este jueves por el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la otra variación negativa registrada en la última década ocurrió en 2023 cuando el año cerró en -1,77 %.

Desde que en 2021 la inflación alcanzó 3,30 %, el índice se ha mantenido fuera de la meta del Banco Central, ya que en 2022 el número fue de 7,88 %; en 2023 del -1,77%; en 2024 de 0,84 % y en 2025 del -1,23 %.

Los datos oficiales indican que en el mes de diciembre de 2025 Costa Rica registró una inflación de 0,08 %, con lo cual el acumulado del año llegó a -1,23 %.

«Los bienes y servicios que mostraron mayor efecto positivo en la variación mensual del índice son: tomate, cebolla y papaya. Por otra parte, gasolina, automóviles nuevos y arroz figuraron entre los principales con mayor efecto negativo en la variación mensual del índice», explicó el INEC.

El Banco Central mantiene para el 2026 la misma meta inflacionaria de un rango de entre el 2 % y el 4 %.

Según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y podría retornar a la meta en 2027. EFE

