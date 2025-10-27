Costa Rica denuncia un intento de golpe de Estado en Guatemala y pide a la OEA intervenir

2 minutos

San José, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este lunes su apoyo al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, al considerar que es víctima de un intento de golpe de Estado por parte de autoridades judiciales, ante lo cual pidió la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la comunidad internacional.

«El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su firme respaldo al gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo y al valiente pueblo de Guatemala, que hoy enfrentan un claro intento de golpe de Estado por parte de algunos sectores y elementos dentro de Poder Judicial de ese país», expresó la Presidencia costarricense en un comunicado.

El pasado viernes el juez penal Fredy Orellana buscó, como hizo ya varias veces en el pasado, suspender al partido oficial guatemalteco, Movimiento Semilla, y solicitar al Tribunal Supremo Electoral que anule los resultados electorales de 2023 para declarar vacante el puesto de presidente.

Este lunes el Tribunal Supremo Electoral reiteró que la elección está sellada y no existe forma de revocarla.

El pronunciamiento de Costa Rica afirma que «ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del sufragio sagrado» y que «no es aceptable que grupos de interés y anti democráticos instrumentalicen a la institucionalidad y a tribunales de justicia para mancillar la democracia».

Costa Rica hizo un llamado al pueblo guatemalteco, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional para que «juntos defendamos los principios democráticos, la independencia de poderes y el respeto a los resultados electorales».

El presidente Arévalo de León calificó, en una cadena nacional el domingo, el dictamen de Orellana como un intento de «golpe de Estado» y afirmó que «en los últimos días la alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia han intentado otra vez hundir a Guatemala en el autoritarismo, en la corrupción y la impunidad». EFE

dmm/gf/mrs