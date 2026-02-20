Costa Rica fortalecerá diálogo con EE.UU. para un comercio bilateral «libre y comprensivo»

2 minutos

San José, 20 feb (EFE).- El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica (Comex) informó este viernes que continuará monitoreando la evolución sobre el tema de los aranceles y buscará fortalecer el diálogo con Estados Unidos para impulsar un comercio bilateral «libre y comprensivo» que beneficie a ambas naciones, tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular parcialmente los gravámenes globales.

En un comunicado, el Comex indicó que le brindará seguimiento a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump, así como cualquier otra medida o mecanismo que pueda tener algún impacto en las exportaciones nacionales a dicho mercado.

«Notificaremos de forma inmediata a los exportadores y a la opinión pública sobre cualquier disposición que emane de la administración estadounidense. De igual forma, seguiremos fortaleciendo el diálogo con los Estados Unidos para impulsar un comercio bilateral libre y comprensivo que beneficie a ambas naciones», cita el boletín de prensa.

El ministerio destacó que Costa Rica -a la que la Administración Trump había impuesto aranceles del 15 %- ha mantenido por varios meses un diálogo «prudente y productivo» con las autoridades estadounidenses reafirmando el papel del país como un «socio estratégico y como suplidor seguro y resiliente».

La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos emitió este viernes una resolución en la que declara la improcedencia de los aranceles establecidos por la Administración de ese país a ciertos productos importados utilizando como sustento la Ley de Poderes Económicos para Emergencias Internacionales (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Según explicó el Comex, tras la emisión de esta resolución, y una vez que las autoridades estadounidenses implementen las instrucciones operativas correspondientes, la oferta exportable costarricense continuará rigiéndose por las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR).

Sin embargo, Trump anunció tras la decisión del Tribunal Supremo que impondrá «dentro de tres días» un arancel global del 10 % amparado en una ley de 1974. EFE

mjb/mt/jrh