Costa Rica recibirá vuelos directos desde Polonia este 2026, un «hito» para el país

2 minutos

San José, 19 feb (EFE).- El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) anunció este jueves que desde el próximo mes de octubre arribarán vuelos chárter desde Polonia al aeropuerto de la provincia de Guanacaste, una turística zona del Pacífico costarricense, lo que las autoridades catalogan como un «hito» en la conectividad aérea del país.

El Guanacaste Aeropuerto y el ICT indicaron en un comunicado que durante la temporada alta de turismo 2026 la agencia Rainbow Tours realizará once operaciones tipo chárter a bordo de un Boeing 787-8 de la compañía LOT Polish Airlines, con capacidad para 251 asientos.

Según el itinerario de la aerolínea, los servicios tendrán dos rutas con una frecuencia semanal desde el aeropuerto Chopin de Varsovia, que operará del 8 al 29 de octubre, y la otra desde el aeropuerto Internacional de Katowice que operará del 5 de noviembre al 17 de diciembre.

«Estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de nuestra gastronomía, biodiversidad y la auténtica esencia del ‘Pura Vida’, un estilo de vida que distingue a nuestro país en el mundo. Esta operación fortalecerá la conectividad aérea con Europa y generará empleo y encadenamientos productivos en Guanacaste y sus alrededores», dijo el ministro de Turismo de Costa Rica, William Rodríguez.

Según datos del ICT en 2025, un total de 8.837 polacos visitaron Costa Rica, mientras que en lo que va del año 2026 un total de 524 pasajeros ingresaron por el Guanacaste Aeropuerto.

«Aquí hay un mundo por descubrir; en un momento en que los viajeros son cada vez más conscientes de dónde y cómo exploran el mundo, sabemos que conectarán profundamente con la vibrante cultura costarricense, el emblemático espíritu de ‘Pura Vida’ y la impresionante belleza natural del país. Estoy convencido de que Costa Rica se convertirá en la joya de nuestra oferta exótica», destacó el director ejecutivo de Rainbow Tour, Maciej Szczechura.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país de 5,1 millones de habitantes, que alberga a cerca del 5 % de la biodiversidad del planeta, lo que se constituye en uno de sus principales atractivos.

En 2025, Costa Rica recibió un total de 2,68 millones de turistas por la vía aérea para un incremento de solamente un 0,8 % con respecto a 2024. Un repunte de ingresos en el último trimestre del año le permitió al país cerrar el año pasado en números positivos. EFE

