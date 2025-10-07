Costa Rica registra una inflación interanual del -1 % a septiembre de 2025

San José, 7 oct (EFE).- El Índice de Precios al Consumidor de Costa Rica registró una variación interanual negativa a septiembre del 2025 de -1 % y una acumulada en los primeros nueve meses de -1,95 %, informó este martes el estatal Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Según el informe del INEC, la variación interanual de octubre de 2024 a septiembre de 2025 se ubicó en un -1 %, un comportamiento similar a lo observado en ese mismo periodo del 2024 (-0,14 %) y en el 2023 (-2,24 %).

El INEC agregó que durante el mes de septiembre de 2025 se presentó una variación negativa de -0,40 %, registrando disminuciones consecutivas en los últimos tres meses.

«Aunque el índice disminuyó en el mes de septiembre, el 47 % de los bienes y servicios que lo conforman aumentó, mientras que 37 % bajaron de precio y un 16% no presentaron variación con respecto al mes anterior», afirmó el coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC, Nelson Castillo.

Los principales bienes y servicios que bajaron de precio fueron la telefonía móvil, el tomate y los boletos aéreos. Por otra parte, educación universitaria, automóviles nuevos y paquetes turísticos al extranjero figuran entre los que subieron de precio durante septiembre.

Costa Rica registró durante 2024 una inflación del 0,84 %, indicador que se encuentra fuera del rango de meta establecida por el Banco Central para ese año que era de entre un 2 % y un 4 %. La entidad mantiene para 2025 la misma meta.

Desde hace dos años la inflación se encuentra fuera de la meta establecida por el Banco Central y según el último informe de perspectivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inflación en Costa Rica crecerá gradualmente y se ubicará en el 1,8 % en 2025 y en el 2,5 % en 2026. EFE

