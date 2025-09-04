Costa Rica tiene la idea «clara» para derrotar a Nicaragua, afirma el técnico Herrera

San José, 4 sep (EFE).- El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, afirmó este jueves que su equipo tiene «la idea clarita» para derrotar a Nicaragua en el partido del viernes, correspondiente a las eliminatorias mundialistas, y reconoció el buen trabajo que su rival ha hecho en los últimos años.

«Los muchachos lo han hecho muy bien, las fechas FIFA son cortas para trabajar, pero venimos con un trabajo previo y los muchachos saben bien lo que hemos planteado, lo tienen claro y vamos con la idea clarita para conseguir el resultado mañana», declaró Herrera antes del viaje de este jueves a Managua.

Sobre la selección de Nicaragua, Herrera dijo que ha hecho un análisis para ver sus fortalezas y debilidades y destacó que en los últimos tiempos ese equipo «ha trabajado bien» al mando del entrenador chileno Marco Antonio ‘el fantasma’ Figueroa.

«Es un equipo que está apostando a la localía, a hacerse fuerte en casa. Es un equipo dinámico que busca mucho la pelota larga y va bien a la segunda pelota. Ellos tendrán la misma ilusión de ir a un Mundial», comentó Herrera.

El partido entre estas selecciones vecinas que por primera vez se enfrentan en un eliminatoria mundialista se jugará este viernes a las 20.00 hora local (2.00 GMT del sábado) en el Estadio Nacional de Managua y corresponde a la primera jornada del Grupo C, en la que también chocarán Honduras y Haití.

La selección de Costa Rica, con el portero Keylor Navas en sus filas, viajará este jueves a Nicaragua y no se entrenará en el Estadio Nacional de Managua, pero sí saldrá a pisar el césped artificial en el que se jugará el partido, dijo Herrera.

Herrera no quiso entrar en polémicas en relación con algunas declaraciones brindadas a la prensa por el entrenador rival: «No tenemos la necesidad de hablar de más», apuntó.

El seleccionador de Costa Rica explicó que espera de su equipo «entrega» y «concentración al máximo» para manejar el partido y conseguir los tres puntos.

Tras el partido del viernes la selección tica regresará a San José para recibir el martes próximo a Haití en la segunda jornada del grupo, mientras que Nicaragua deberá visitar a Honduras.

Esta fase final de la eliminatoria de la Concacaf está conformada por 3 grupos de 4 equipos cada uno. El primer lugar de cada grupo obtendrá boleto directo al Mundial del 2026, mientras que los dos mejores segundos lugares competirán en repescas. EFE

