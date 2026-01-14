CPJ registra 5 casos de acoso y ataque contra periodistas en Uganda antes de los comicios

Nairobi, 14 ene (EFE).- El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, en inglés) denunció que ha registrado al menos cinco casos de ataques, detención o acoso contra periodistas en el periodo previo a las elecciones generales que celebra Uganda este jueves y lamentó que, según los informadores, se está repitiendo el mismo «patrón de represión» que en otros comicios.

En un comunicado difundido a último hora del martes, el CPJ subrayó que «Uganda tiene un historial de altos niveles de violencia contra los periodistas, especialmente durante los periodos electorales».

Aunque la organización ha registrado desde el pasado noviembre cinco casos -por debajo de los 17 documentados antes de los comicios de 2021-, «los periodistas afirmaron que el patrón de represión no había cambiado: la violencia se intensifica durante las actividades de la oposición y rara vez se rinden cuentas».

Uno de los periodistas agredidos fue Ssematimba Bwegiire, reportero de la emisora privada Radio Simba, quien perdió el conocimiento después de que un agente de seguridad lo electrocutara con una pistola paralizante y lo rociara con gas pimienta en la boca.

Bwegiire, que cuando fue agredido estaba cubriendo un mítin del político y exmúsico Bobi Wine (cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi), principal rival en las urnas del presidente ugandés, Yoweri Museveni, aseguró al CPJ que decidió no denunciar los hechos «porque las denuncias anteriores no han servido para que se haga justicia».

Además de las agresiones contra informadores, dos organizaciones periodísticas vieron esta semana suspendidas sus licencias por parte de las autoridades, por presuntas actividades «perjudiciales para la seguridad y las leyes» del país, confirmó el CPJ.

Se trata de la Red de Derechos Humanos para Periodistas de Uganda (HRNJ-U), que documenta violaciones de derechos contra informadores y proporciona apoyo legal, y la organización de formación Centro Africano para la Excelencia en los Medios (ACME), que fueron suspendidas junto con al menos otras dos ONG.

«Es evidente que esto forma parte de un esfuerzo más amplio para silenciar el escrutinio de los asuntos públicos mientras Uganda se encamina hacia las elecciones generales», declaró Peter Mwesige, cofundador del ACME.

Se suman a estas medidas el bloqueo temporal de internet en el país desde la tarde de este martes y la prohibición para los medios de retransmitir en vivo «disturbios y manifestaciones ilegales».

El portavoz de la Comisión de Comunicaciones de Uganda (UCC), Ibrahim Bbosa, argumentó estas decisiones al asegurar al CPJ que «cualquier medida reguladora de la Comisión se rige por el marco jurídico pertinente» y buscan evitar la difusión de desinformación y la incitación a la violencia.

Museveni, de 81 años y quien gobierna Uganda desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones y buscar ahora un séptimo mandato.

En los comicios de 2021, que Bobi Wine calificó como «los más fraudulentos de la historia de Uganda», el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %. EFE

lbg/rml

.