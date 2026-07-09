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Crean en Rusia mapas interactivos con gasolineras donde hay combustible

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 9 jul (EFE).- Varias plataformas digitales rusas han puesto en marcha estos días unos mapas interactivos que muestran en tiempo real las gasolineras en las que los vehículos se pueden repostar en medio de la crisis de combustible en el país.

La web de uno de los bancos rusos lanzó su mapa interactivo, basado en el estudio de millones de transacciones anónimas sobre la compra de la gasolina.

Estas transacciones permitieron a la entidad reflejar la disponibilidad de gasolina en toda Rusia.

El mapa abarca más de 20.000 gasolineras y permite seguir en tiempo real su situación.

Otros servicios, incluidos los regionales, también lanzaron sus propios mapas, algunos de los cuales incluyen comentarios de los automovilistas acerca de las colas frente a las gasolineras.

Según medios internacionales, la crisis de combustible provocada por los ataques ucranianos a las refinerías rusas, ha afectado a un tercio de los habitantes de este país.

El Gobierno ruso anunció este miércoles una prohibición de las exportaciones de diésel y el comienzo de importaciones de combustible en un intento de estabilizar la situación en el mercado.EFE

mos/ajs

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