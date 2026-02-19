Crecen un 25% los turistas que hicieron escala en Panamá con el programa de Copa Airlines

3 minutos

Ciudad de Panamá, 19 feb (EFE).- La cantidad de pasajeros que aprovechó su escala en Panamá para visitar el canal interoceánico y hacer turismo en el país centroamericano alcanzó la cifra récord de más de 200.000 en 2025, con un crecimiento de 25% con respecto a 2024 al amparo del programa Stopover que desarrollan Copa Airlines y las autoridades de Turismo panameñas, informó este jueves la aerolínea.

Estos resultados logrados en 2025 en el marco del ‘Panamá Stopover’ que superan en 8% la meta anual estimada, «muestran cómo un ‘Hub’ de las Américas fortalecido permite convertir una escala en más turismo para el país, con impacto directo en la economía», señaló el presidente ejecutivo de Copa Airlines, Pedro Heilbron.

Este «excelente desempeño» es resultado de un trabajo coordinado con las autoridades de turismo y con aliados del sector privado, que se traduce en «más visitantes, en el fortalecimiento del sector turístico y en la generación de empleo», indicó el CEO de Copa.

Durante 2025, la estadía promedio de los pasajeros se mantuvo alrededor de tres días, con un impacto económico directo en hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

El Canal de Panamá, compras, la gastronomía local, la diversidad cultural, las playas y actividades relacionadas con la naturaleza se encuentran entre las experiencias más valoradas por los turistas que aprovechan el Panamá Stopover.

Son elementos que continúan posicionando al país como un destino atractivo y diverso para distintos perfiles de viajeros.

La aerolínea destaca que el desempeño registrado en 2025 confirma la evolución sostenida del programa Panamá Stopover y el «creciente interés de los viajeros internacionales por incluir a Panamá como parte activa de su itinerario».

Desde su lanzamiento en 2019, Panamá Stopover ha contribuido a que más de 730.000 viajeros incluyan a Panamá como parte de su recorrido.

Ese crecimiento, resaltó Copa Airlines, se ha fortalecido por el respaldo de más de 80 aliados del sector turístico, que amplían la experiencia del visitante y el alcance del programa».

El programa Panamá Stopover permite que los pasajeros que transitan por el Hub de las Américas en Panamá, en vuelos de Copa Airlines, disfruten de dos destinos por el precio de uno.

Los viajeros pueden extender su estadía en Panamá sin costo adicional en su tarifa aérea, aprovechando su conexión para explorar las múltiples atracciones del país.

Esta iniciativa ha sido diseñada para incentivar el turismo, capitalizando la posición estratégica de Panamá como el principal centro de conexión aérea de la región. EFE

