Crisis de Gobierno en Rumanía: socialdemócratas retiran su apoyo a primer ministro liberal

2 minutos

Bucarest, 20 abr (EFE).- El Partido Socialdemócrata (PSD) retiró este lunes su apoyo al primer ministro de Rumanía, el conservador Ilie Bolojan, lo que ha provocado una crisis en la coalición de Gobierno formada por socialdemócratas, liberales, centristas y el partido de la minoría húngara del país.

Un 97,7 % de los 5.000 dirigentes del PSD que participaron en una consulta interna votaron a favor de romper relaciones con el jefe de Gobierno, al que acusan de una falta de diálogo y de una excesiva austeridad para sanear las cuentas públicas.

Según los socialdemócratas, los recortes impulsados por Bolojan provocan una fuerte disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos del país balcánico, con uno de los déficit presupuestarios más altos de la Unión Europea (UE).

El líder del PSD, Sorin Grindeanu, explicó en Bucarest ante sus seguidores que el Gobierno multicolor actual ya no ofrece esperanza a los ciudadanos y señaló que la estabilidad en una coalición solo es beneficiosa cuando trae prosperidad.

«Entramos en esta coalición de buena fe, concebida como un escudo contra el populismo. Siendo el único partido de izquierda, queríamos ser parte de la solución», dijo Grindeanu, en referencia al fuerte resultado electoral del partido eurocrítico y populista AUR en las elecciones de 2024.

En esos comicios, AUR fue el segundo partido más votado, solo por detrás del PSD y por delante del conservador liberal PNL, el partido del actual primer ministro.

Tras el anuncio de hoy, Bolojan podría seguir en el poder con un nuevo gobierno apoyado por AUR y el PSD pasaría a la oposición.

Sin embargo, la opción más mencionada por la prensa rumana es que Bolojan sea destituido mediante una moción de censura y se restablezca la coalición PSD-PNL con otro primer ministro liberal.

El primer ministro rumano había subrayado antes de la votación interna del PSD que no tiene intención de dar un paso atrás ni de dimitir. EFE

asp-jk/fpa