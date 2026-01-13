Cristhian Adames responde con creces a confianza de Águilas en postemporada dominicana

3 minutos

Santo Domingo, 13 dic (EFE).- Antes del inicio de la postemporada las Águilas Cibaeñas apostaron por reforzarse con el jugador de cuadro interior Cristhian Adames, quien ha respondido a esa confianza convirtiéndose en el mejor jugador del equipo en la semifinal del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Adames, quien originalmente pertenece a los Tigres del Licey, fue seleccionado por las Águilas con el primer pick del Sorteo de Reingreso realizado por la Lidom previo al inicio de la semifinal y desde entonces no ha dejado de impresionar con su labor para el equipo cibaeño.

«Nunca había tenido la oportunidad de dirigirlo y la verdad que fue un excelente pick, un jugador con una lectura del juego increíble con unos instintos para jugar este juego como ninguno», ha señalado el dirigente de las Águilas, el colombiano Luis «Pipe» Urueta, sobre las cualidades que posee Adames.

Al llegar a este martes, Adames es el líder entre los bateadores en la semifinal con promedio de bateo de .412 y en imparables con 21 en 51 visitas al plato, un resultado que el versátil jugador señala que se debe a su enfoque y preparación diaria.

«Yo me concentro en trabajar fuerte todos los días y controlar lo que puedo controlar. Y Dios que tiene la última palabra», detalla el experimentado pelotero sobre la manera que aborda su compromiso en el terreno de juego.

Adames ha disputado cada uno de los trece partidos que se han celebrado en la semifinal, logrando conectar la pelota por terreno de nadie en doce de ellos, con siete juegos de dos o más inatrapables, sumando entre sus batazos cuatro dobles y un cuadrangular.

Con sus conexiones, Adames ha remolcado nueve carreras, ubicándose como el líder del equipo en vueltas producidas y como el cuarto mejor entre todos los jugadores que participan en esta etapa del campeonato.

Adames, quien también ha negociado seis bases por bolas, ocupa el segundo lugar en porcentaje de embasarse (.474) en la actual postemporada, lo que le ha servido para sumar ocho carreras anotadas a su actuación.

Además de su aporte con el madero, Adames ha puesto de manifiesto sus grandes cualidades defensivas en la tercera base, mismas que lo llevaron a conquistar el premio Guante de Oro en la temporada de béisbol invernal dominicano.

Para Urueta el desempeño de Adames, que mantiene a las Águilas metidas de lleno en la pelea por un puesto en la final, está impulsado por su inteligencia al jugar y por su conocimiento de la liga dominicana.

«Su experiencia, conoce la liga, conoce a cada bateador y a cada lanzador, es tremendo jugador de béisbol. Creo que estamos ante un verdadero jugador de esta liga», explicó Urueta al hablar a la prensa sobre el experimentado jugador de 34 años, a quien vislumbra como un futuro dirigente o entrenador cuando se retire como jugador.

Las Águilas llegaron a este martes empatadas con los Toros del Este en el segundo lugar de la semifinal y se jugarán su futuro en los restantes cinco encuentros de esta etapa, una situación en la que Adames se muestra confiando en su capacidad y la de sus compañeros para sacar lo mejor y llevar al equipo a la disputa de la corona.

«Hay que seguir trabajando y dando el cien por cien. Todos los juegos aquí son importantes y todos los muchachos saben jugar pelota, han jugado por mucho tiempo y hay que seguir haciendo lo que podemos controlar», sostiene Adames. EFE

hr/pma