Cristina Fernández declarará en persona ante la Justicia en la causa por corrupción

3 minutos

Buenos Aires, 10 mar (EFE).- La Justicia argentina rechazó este martes el pedido de nulidad presentado por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la causa conocida como ‘los cuadernos de la corrupción’, en la que está acusada de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios, y dispuso que declare en persona el 17 de marzo.

La exmandataria, quien desde junio de 2025 cumple bajo el régimen de prisión domiciliaria una condena a seis años de prisión por otra causa sobre irregularidades en la concesión de obras viales, deberá asistir de forma presencial a los tribunales federales ubicados en Buenos Aires.

Hasta ahora las audiencias del juicio se realizaron de forma virtual pero el tribunal oral, tras rechazar un nuevo pedido de nulidad de las defensas, dispuso que la fase indagatoria que comenzará la próxima semana se celebre de forma presencial.

Tras la declaración de Fernández, los jueces tomarán testimonio al exministro de Planificación Julio de Vido (2003-2015) y a otros 84 imputados, de los cuales 20 son exfuncionarios y entre los que se encuentra un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública.

El tribunal consideró que los nuevos pedidos de nulidad buscaban «obturar el juicio en las puertas de su inicio» y añadió que «no se introdujeron argumentos novedosos que justifiquen apartarse de lo ya decidido».

Los jueces rechazaron también las impugnaciones de los acusados a las declaraciones de los denominados imputados colaboradores, conocidos también como arrepentidos, y afirmaron que el valor de esos testimonios «se verá en la instancia de discusión final».

Además, descartaron irregularidades en la declaración del exchófer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno -autor de los cuadernos que dieron origen a la causa- al estimar que «en todo momento estuvo acompañado por su letrado de confianza y respetando las garantías» y que las irregularidades señaladas por las defensas «no pasan de ser meras conjeturas».

Este martes, por otra parte, el abogado defensor de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó las declaraciones sobre la causa realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, el 1 de marzo en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde anticipó que Fernández sería condenada por este caso.

«Ha vertido expresiones que afectan de manera directa al proceso», dijo el letrado, para quien se trata de «un hecho de gravedad institucional sin precedentes y no puede pasar desapercibido».

En respuesta, el presidente del tribunal aseguró que se garantizará «un juicio justo que se adecue estrictamente a la Constitución y a las leyes».

El juicio comenzó el pasado 6 de noviembre y, tras el receso judicial de enero, continúa cada martes y jueves en los tribunales federales. EFE

lgu/pd/mgr