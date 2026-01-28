Cristopher Sánchez será parte de la rotación dominicana en Clásico Mundial de Béisbol

2 minutos

Santo Domingo, 27 ene (EFE).- La plantilla del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol continúa tomando forma, luego de que este martes la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) confirmara la participación del estelar lanzador de Grandes Ligas Cristopher Sánchez en el certamen que se disputará del 5 al 17 de marzo de este año.

«¡La Romana presente en el Clásico!. @crisanchez30_ se une al equipo dominicano en el #WorldBaseballClassic», escribió la Fedom en sus redes sociales.

Sánchez, oriundo de La Romana, se une a los jardineros Oneil Cruz, de los Piratas de Pittsburgh y Fernando Tatis Jr., de los Padres de San Diego, como los jugadores que han confirmado su participación con la escuadra dominicana en la competición.

Sánchez, al igual que Tatis Jr. y Cruz, estará con el equipo quisqueyano luego de haber completado los procesos administrativos exigidos por la MLB para aprobar la participación de jugadores en el torneo de naciones.

Sánchez, quien en las Grandes Ligas pertenece a los Filis de Filadelfia, está llamado a ser una de las piezas centrales en la rotación abridora del conjunto dominicano.

El zurdo, de 29 años, viene de tener su mejor temporada en las Grandes Ligas, donde se convirtió en la principal figura del picheo de los Filis, al terminar la campaña con marca de 13-5 en 32 aperturas, en las que recorrió 202 entradas y ponchó a 212 bateadores.

Su desempeño desde el montículo, además de llevar al conjunto de Filadelfia a la postemporada, le sirvió para terminar como el líder en ‘war’ de la Liga Nacional (8.0) y a finalizar en el segundo lugar en la votación para el premio Cy Young, como el mejor lanzador del mayor de los circuitos.

En el campeonato, el equipo dominicano, que jugará bajo la dirección del extoletero Albert Pujols, será parte del Grupo D y jugará en el estadio de los Marlins de Miami junto a Venezuela, Nicaragua, Países Bajos e Israel.

La República Dominicana busca ganar el trofeo de campeón por segunda vez en su historia, luego de haberse coronado invicta en la edición del Clásico Mundial celebrado en el año 2013. EFE

hr/rsl/laa