Croacia confirma que dos de sus nacionales están en el MSC Francesca retenido por Irán

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Skopie, 23 abr (EFE).- Dos marineros croatas forman parte de la tripulación del buque portacontenedores MSC Francesca, que está retenido por la Guardia Revolucionaria de Irán en el estrecho de Ormuz, informó este jueves el Ministerio de Exteriores de Croacia.

El ministerio indicó al portal informativo 24sata que debido «a la sensibilidad del caso y para proteger a los ciudadanos croatas», no podía dar más detalles por el momento.

El presidente del Sindicato de Marinos de Croacia, Neven Melvan, afirmó que los dos trabajadores se encuentran a salvo, ilesos y conservan sus pertenencias personales, incluidos sus teléfonos móviles.

«Lo que nos preocupa es que la empresa decidió exponer sus buques a un riesgo de este tipo. Sabemos que hay una guerra y que el estrecho está bloqueado, y creo que no se debería haber puesto a las personas ante semejante peligro. Condeno con firmeza este tipo de decisiones imprudentes», declaró Melvan al diario Vecernji.

Cuatro ciudadanos montenegrinos también forman parte de la tripulación del MSC Francesca, que navega bajo bandera panameña, confirmó el miércoles el ministro de Asuntos Marítimos de Montenegro, Filip Radulovic.EFE

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