Cruz anuncia los Juegos de la Mujer con atletas dominicanas, Costa Rica, Cuba y P. Rico

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Santo Domingo, 17 mar (EFE).- El ministro de Deportes y Recreación (Miderec), Kelvin Cruz, anunció este martes la celebración de los Juegos Deportivos de la Mujer, un evento que reunirá a más de 680 deportistas, en su mayoría dominicanas, además de la participación de atletas de Puerto Rico, Cuba y Costa Rica.

La competición, a ser inaugurada el jueves 19 por el presidente Luis Abinader en la Ciudad Juan Bosch, se disputará en 13 deportes, entre ellos voleibol de sala y de playa, baloncesto 5×5 y 3×3, atletismo, judo, karate, taekwondo, lucha, patinaje, levantamiento de pesas, duatlón y sóftbol.

Cruz reveló que World Athetics (antigua Federación Internacional de Atletismo) ha dado al evento la categoría de clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

“Estos juegos, que estamos retomando luego de unos 10 años de ausencia, representan un paso firme dentro del compromiso del presidente Luis Abinader de seguir impulsando el deporte femenino, creando más oportunidades para nuestras atletas y promoviendo la igualdad, la disciplina y el talento en cada rincón del país”, expresó Cruz en rueda de prensa.

El funcionario informó que los Juegos Deportivos de la Mujer, que no se celebraban desde el año 2016, están dedicados a Melba Segura viuda Grullón, en reconocimiento a sus aportes al desarrollo social a través de la Fundación Sur Futuro.

Asimismo, señaló que las instalaciones deportivas de la Ciudad Juan Bosch serán inauguradas oficialmente ese mismo día por Abinader, como parte del impulso al desarrollo deportivo de esa comunidad.

De su lado, el director ejecutivo del Fideicomiso VBC-RD, Camel Cury Lora, dijo que las instalaciones deportivas de Ciudad Juan Bosch han sido concebidas para fortalecer el desarrollo, la recreación y la integración comunitaria en Santo Domingo Este.

El comité organizador del certamen es presidido por la campeona olímpica y mundial, la dominicana Marileidy Paulino, mientras que la senadora por la provincia de Hermanas Mirabal, María Mercedes Ortiz, es la directora operativa.

Las competencias se desarrollarán en diferentes escenarios deportivos, incluyendo la pista de atletismo de Bayaguana, el polideportivo y centros educativos de Ciudad Juan Bosch, la Base Aérea de San Isidro y el Parque del Este.

Los Juegos cuentan con el apoyo, además de los ministerios de la Presidencia, de la Mujer, de Cultura, así como de la Dirección de Asistencia Social, el Ministerio de Educación, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), la Dirección General de Aduanas, la Fuerza Aérea Dominicana, TRAE y DAHE, entre otras instituciones que se han sumado a la iniciativa.EFE

rsl