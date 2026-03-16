Cruz Azul conserva el liderato del Clausura mexicano después de once jornadas

2 minutos

México, 15 mar (EFE).- Aunque fue incapaz de vencer a los Pumas UNAM, que jugaron más de media hora con un hombre menos, el Cruz Azul se confirmó como líder del Clausura del fútbol mexicano al concluir este domingo la undécima jornada.

El sábado los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón empataron 2-2 ante unos Pumas que mostraron más carácter. El argentino Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez anotaron por los celestes, mientras los Pumas descontaron con un gol del brasileño Juninho y un autogol del colombiano Willer Ditta.

Pumas sufrió en el minuto 68 la expulsión del brasileño Nathan Silva.

Cruz Azul llegó a 8 victorias, 2 empates, 1 derrota y 26 puntos, 1 más que el campeón, Toluca, que también el sábado empató 1-1 ante Atlas.

En su estadio, Toluca comenzó el partido sin varios de sus titulares, lo cual le dio confianza a los tapatíos.

Se mantuvieron sin anotaciones hasta el tiempo de descuento en el que Jesús Angulo puso delante a los Diablos, con pase del portugués Paulinho. Atlas empató con un gol de Víctor Ríos.

Las Chivas de Guadalajara se acomodaron en el tercer escaño luego de golear por 3-0 al Santos Laguna, con dos goles del mexicano Armando González y uno de Ricardo Marín. Chivas suma 24 unidades, 3 más que el Pachuca, que empató 1-1 con el San Luis.

El venezolano Salomón Rondón convirtió un gol en el minuto 90 para darle al Pachuca el empate, llegó a 41 goles con los Tuzos y se metió en la lista de los 10 mejores anotadores en la historia del equipo.

La undécima jornada comenzó el viernes, cuando Puebla y Necaxa empataron sin anotaciones y el Monterrey empató 2-2 en el estadio del Juárez FC.

El sábado Tijuana goleó por 0-3 a León, en tanto que este domingo el Querétaro empató sin goles en su visita a Tigres y América venció por 2-0 a Mazatlán con goles de los brasileños Raphael Veiga y Lima.

El Clausura se reanudará entre el viernes y el domingo próximos.

– Partidos de la duodécima jornada del Clausura del fútbol mexicano:

. Viernes 20.03: Necaxa-Tijuana y Mazatlán-Cruz Azul.

. Sábado 21.03: Atlas-Querétaro, San Luis-León, Monterrey-Guadalajara y Pumas UNAM-América.

. Domingo 22.03: Santos Laguna-Puebla, Pachuca-Toluca y Juárez FC-Tigres UANL. EFE

gb/gbf

(foto)