Cruz Azul lidera en México bajo la mira de Toluca

2 minutos

México, 8 mar (EFE).- Cruz Azul se afirmó en la cima del torneo Clausura mexicano empujado por la ofensiva más efectiva del torneo, con 20 goles, al cabo de la décima jornada.

La Máquina, que el sábado goleó por 3-0 a San Luis, con tantos del argentino Agustín Palavecino, del uruguayo Gabriel Fernández y de Andrés Montaño, lidera el torneo con 25 puntos de 30 posibles.

Pero Toluca, el actual campeón, le sigue con 24 enteros tras superar por 3-1 a Juárez con goles del brasileño Helinho, de Antonio Briseño y del portugués Paulinho.

A la caza de Cruz Azul y Toluca está Guadalajara, con 21 puntos, luego de su victoria del sábado por 1-2 sobre Atlas.

Pachuca ocupa la cuarta posición con 20 unidades tras su victoria del sábado por 2-1 sobre Puebla gracias a los goles de Víctor Guzmán y del ecuatoriano Enner Valencia.

En el quinto puesto, con 19 unidades, marcha Pumas, del guardameta costarricense Keylor Navas, que el viernes venció por 0-1 a Necaxa.

Ese mismo día Mazatlán se impuso por 4-2 a León.

Tigres venció el sábado a Monterrey por 1-0 con tanto del francés André-Pierre Gignac y es sexto con 16 puntos. América rompió una racha de dos derrotas con su triunfo por 1-2 sobre Querétaro.

La décima jornada cerró este domingo con la sorprendente victoria, primera del torneo, de Santos Laguna por 1-2 sobre Tijuana, con goles del argentino Ezequiel Bullaude y de Jesús Ocejo.

A pesar del triunfo, Santos sigue en el último puesto con 5 puntos. Tijuana, que terminó el juego con 10 por la expulsión del ecuatoriano Jackson Porozo, quedó con 9 unidades en el decimoquinto puesto.

– Partidos de la undécima jornada del torneo Clausura:

13.03: Puebla-Necaxa y Juárez-Monterrey.

14.03: San Luis-Pachuca, Guadalajara-Santos Laguna, León-Tijuana, Toluca-Atlas y Pumas-Cruz Azul.

15.03: Tigres-Querétaro y América-Mazatlán. EFE

